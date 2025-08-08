Jönnek az óriásrovarok! – A Bakony egyik legnépszerűbb programját újra megtartják, de csak egy délután!

Idén harmadszor rendezik meg a Zircikont, az Európa Kulturális Fővárosa Program értéktárába bekerült fesztivált. A tavalyi esemény látogatóinak elégedettségét mérő kérdőív szerint az egyik legnépszerűbb programja a múlt évben az egzotikus ízeltlábúakat bemutató kiállítás volt. A közvélemény-kutatás megerősítette azt, amit a helyszínen is lehetett látni: az óriási rovarokat bemutatók tárlókra rengetegen voltak kíváncsiak. Ezért jó hír a kis természettudósoknak, felfedezőknek, hogy idén a fesztivál napján megint hasonló fajok, egzotikus állatok érkeznek a Bakony fővárosába.

Az óriási rovarok tavalyi kiállítására is érkeztek dél-amerikai fajok a Bakonyi Természettudományi Múzeumba.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Zircikon rendezvény délutánján, augusztus 9-én, szombaton 14 és 18 óra között a Bakonyi Természettudományi Múzeum a közművelődési termébe várja az érdeklődőket a "Különleges rovarok Dél-Amerikából" című bemutatóval.

Francia Guyanában gyűjtött egzotikus rovarfajok preparátumait és a gyűjtőúton szerzett élményekről készült fotókat tekinthetik meg a látogatók.

Egzotikus repülő bogarakat is megcsodálhattunk a múlt évben a népszerű zirci program keretében.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Rovarok lenyűgöző méretben

Tavaly nagy sikere volt például több repülő bogárnak. A múlt évben az Egzotikus ízeltlábúak című időszaki kiállításon a Bakonyi Természettudományi Múzeumban Kutasi Csaba rovarász, a múzeum entomológusa a tárlatot meglátogatóknak beszélt többek közt a trópusok különlegességeiről. Arról, hogy az ostorlábúak második pár lába tapogatószervvé módosult, az ostorfarkú ostorának tövében pedig olyan mirigy van, amiből savas anyagot, mérget tud kijuttatni, ha így akar védekezni. Ám hasonló érdekesség még számos felsorolható lesz ezúttal is.