Szent István és a Bakony különleges kapcsolata

Évek óta az egyházzenei koncertek egyre ismertebb helyszíne a bakonybéli bencések temploma és a Szent Mauríciusz Monostor. A 2022-ben életre hívott Vallis musicalis – Zenével teli völgy a Bakony szívében sorozatban elsősorban az egyházi ünnepek köré szervezik koncertjeinket Európa-hírű hazai és külföldi együttesekkel. Olyan hazai és külföldi előadókat, alkotóközösségi tagokat hívnak meg Szent István napja kapcsán is, akik nemcsak előadóművészként, de oktatóként is elismert szakemberek, műhelymunkák vezetését is felvállalják. Így a koncertek mellett képzési lehetőséget kínál a monostor a régió zenei közösségeinek, a közönség pedig beavató előadások, nyílt próbák keretében lehet részese az alkotói folyamatoknak.

Két éve a bakonybéli monostorhoz kötődő művészeti együttesek nagy sikerrel vitték színre Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumát, ezt követte a tavalyi Szent István-napi koncert

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A sorozat művészeti vezetője Baán Izsák perjel és emlékezetes, hogy 2023-ban augusztus 20-án a monostorhoz kötődő művészeti együttesek tartalmas műhelymunka révén nagy sikerrel vitték színre Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumát. A résztvevőknek, a közönségnek egyaránt felemelő, különleges élményt jelentő előadás motiválta a további közös munkát, a nemzetközi műhelymunkában megvalósított Szent István napi koncerteket 2024-ben, illetve 2025-ben is.

Az egy hetes próbafolyamat jelentős edukációs értékkel is bír, a nemzetközi hírű karmester, Felix Mayer tudása, személyisége a garancia az eredményes munkára, a sikeres koncertre. A műhelymunkához, a Müncheni Bach Kamarakórushoz az Orlando Énekegyüttes mellett több kórusénekes is csatlakozott különböző magyarországi és határon túli dalosközösségből. A Landhaus Dörgicse és a Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány együttműködése nemcsak a műhelymunkák, próbák helyszínét biztosítja, de a Balaton-felvidéki közönség kapcsolódását is lehetővé teszi.

Szent István bakonybéli ünnepe és az előkészületek

Augusztus 14-17. – Műhelymunka a kórustagoknak (Dörgicse, Landhaus Dörgicse)

Augusztus 18-19. – Műhelymunka a kórustagoknak, a zenekarnak (Vászoly, Szent Jakab templom)

Augusztus 19. 18 óra – Nyilvános főpróba (Vászoly, Szent Jakab templom)

Augusztus 20. 18 óra – Ünnepi koncert (Bakonybél, Szent Mauríciusz Monostor)

(A nyilvános főpróba és a koncert megtekintése ingyenes.)