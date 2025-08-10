1 órája
Szent István és a Bakony különleges kapcsolata
Első királyunk számos szállal kötődik a Bakonyhoz, egy különleges festményt is őriznek róla a bakonybéli monostorban, emléke máig hat a szerzetesekre. Szent István közelgő napja apropóján erre a kapocsra és a képzőművészeti alkotásra hívjuk fel a figyelmet, plusz egy ünnepi koncertre.
Évek óta az egyházzenei koncertek egyre ismertebb helyszíne a bakonybéli bencések temploma és a Szent Mauríciusz Monostor. A 2022-ben életre hívott Vallis musicalis – Zenével teli völgy a Bakony szívében sorozatban elsősorban az egyházi ünnepek köré szervezik koncertjeinket Európa-hírű hazai és külföldi együttesekkel. Olyan hazai és külföldi előadókat, alkotóközösségi tagokat hívnak meg Szent István napja kapcsán is, akik nemcsak előadóművészként, de oktatóként is elismert szakemberek, műhelymunkák vezetését is felvállalják. Így a koncertek mellett képzési lehetőséget kínál a monostor a régió zenei közösségeinek, a közönség pedig beavató előadások, nyílt próbák keretében lehet részese az alkotói folyamatoknak.
A sorozat művészeti vezetője Baán Izsák perjel és emlékezetes, hogy 2023-ban augusztus 20-án a monostorhoz kötődő művészeti együttesek tartalmas műhelymunka révén nagy sikerrel vitték színre Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumát. A résztvevőknek, a közönségnek egyaránt felemelő, különleges élményt jelentő előadás motiválta a további közös munkát, a nemzetközi műhelymunkában megvalósított Szent István napi koncerteket 2024-ben, illetve 2025-ben is.
Az egy hetes próbafolyamat jelentős edukációs értékkel is bír, a nemzetközi hírű karmester, Felix Mayer tudása, személyisége a garancia az eredményes munkára, a sikeres koncertre. A műhelymunkához, a Müncheni Bach Kamarakórushoz az Orlando Énekegyüttes mellett több kórusénekes is csatlakozott különböző magyarországi és határon túli dalosközösségből. A Landhaus Dörgicse és a Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány együttműködése nemcsak a műhelymunkák, próbák helyszínét biztosítja, de a Balaton-felvidéki közönség kapcsolódását is lehetővé teszi.
Szent István bakonybéli ünnepe és az előkészületek
- Augusztus 14-17. – Műhelymunka a kórustagoknak (Dörgicse, Landhaus Dörgicse)
- Augusztus 18-19. – Műhelymunka a kórustagoknak, a zenekarnak (Vászoly, Szent Jakab templom)
- Augusztus 19. 18 óra – Nyilvános főpróba (Vászoly, Szent Jakab templom)
- Augusztus 20. 18 óra – Ünnepi koncert (Bakonybél, Szent Mauríciusz Monostor)
(A nyilvános főpróba és a koncert megtekintése ingyenes.)
A koncertműsor
- J. S. Bach: Cantata „Ich hatte viel Bekümmernis“ BWV 21
- G.F. Händel: Óda Szent Cecília napjára HWV 76
Szólisták: Dömötör Emőke, Najbauer Lóránt, Megyesi Zoltán.
Vezényel: Felix Mayer
Nem túlzás azt állítani, hogy az 1954-ben, Karl Richter alapította Müncheni Bach Kórus közismert és elismert művelője Bach muzsikájának. Párizstól Moszkván át Tokióig és New Yorkig számos turnén Bach-interpretációival tett szert világhírre.
Az Orlando Énekegyüttest Vikman Pál alapította 2000-ben. Repertoárjuk gerincét 14-16. századi zeneszerzők egyházi vokálpolifonikus művei alkotják. A 2013-tól megrendezett Veszprémi Régizenei Napoknak kezdetektől résztvevője, 2019-től főszervezője. Az együttes 2019-ben megyei Príma-díjban részesült.
A barokk muzsikát játszó formáció, az Argo Baroque Ensemble életre hívója Tegyei Zoltán csembaló- és orgonaművész.
Szent István története bakonyi szálakat rejt
- A legenda szerint szent királyunk kápolnát alapított Bodajkon, ahová Imre herceggel csónakkal járt ki imádkozni, s ez a plébániatemplom a kálvárián lehetett.
- Emellett Szent István király Szent Gellértre bízta fia, Imre herceg nevelését, a szerzetes pedig évekig Bakonybélben remetéskedett.
- Az Imre herceg nevelőjét felkérő meghitt momentumot egy szép festmény örökíti meg, ami Bakonybélben látható.
- A jelenet a magyar szent családot ábrázolja, három glóriás alak, három szent látható rajta.
- Két koronás fő, egy csuklyát viselő szerzetes és egy féltő anyai tekintet jelenik meg.
- A nagyméretű olajfestmény Győrben készült 1870-ben, Kreusz Krizosztom pannonhalmi főapát rendelte meg Krepp Frigyes győri festőtől.
- A kép 1907-ben került Bakonybélbe, mert a magyarországi bencés házak közül a bakonybéli személyesen kötődött Szent Gellérthez.
- Ráadásul a magyar bencések életében 1802 után meghatározó feladattá vált az ifjúság nevelése, így ebben a tekintetben is hivatkozhattak Gellért példájára, aki a Bakony szívében remetéskedett.
- A Szent Mauríciusz Monostor történetét bemutató tárlatnak több festménye utal a monostor Szent István-i eredetére.
Hogyan hatnak ma a képen elrejtett kódok?
A jelenet a magyar szent családot ábrázolja, István királyt, a lemondásba beletörődő, féltőn aggódó Gizellát és a középpontban a gyermek Imre herceget, akinek a feje felett zajlanak az események, a döntések éppen, de hasonlóképp Gellértre, a velencei bencés szerzetesre tekint, mint apja. Persze a gyermek a diák lelkesedésével, a király a felelősségteljesség súlyával.
A mára vonatkoztatva első királyunk és élete a bencés szerzetes számára azt fejezi ki, hogy ugyan úgy érezzük, kicsik vagyunk, keveset tehetünk, de a szépre, a szeretetre törekvés, az elköteleződés egy ilyen értékrend mellett túlmutat azon, amit látunk.
Szent István példáján lehetőségünk van a jó mellé állni, annak van hatása a környezetünkre. Ha pedig sokan tesszük ezt, hozunk megfelelő döntéseket, akkor közösségi szinten a rossz dolgok között sok jó születhet
– fogalmazott Baán Izsák, a bakonybéli monostor perjele.
