Szent István, a vértanú és Szent István, a király emlékezete

Fekvő, jobb könyökére dőlő nőalakot látni a képen, Géza nagyfejedelmünk (945 körül–997) felesége, Sarolta (950 körül–1008 körül) ő, vagyis első magyar királyunk, Szent István (975 körül–1038) édesanyja, akinek az ágyánál megjelenő István vértanú megjövendöli fiúgyermeke születését. Utolsó magyar fejedelmünk, népünk első uralkodója, István (Vajk), a keresztény magyar állam megteremtője, Magyarország fővédőszentje – ha minden igaz – 1050 éve (975-ben) jött a világra.

A Veszprém vármegyei Pápán, a Fő téri Nagytemplom egyik mennyezeti freskóján, egy ún. grisaille-képen ennek a római műnek a „másolatát” lehet felfedezni. Ez a Santo Stefano Rotondó-beli ábrázolás volt az ihletője a legjelentősebb barokk freskófestőnek, Franz Anton Maulbertschnek (1724–1796). Maulbertsch a tehetős egyházi mecénás, gróf galántai Eszterházy Károly (1725–1799) váci-egri püspök (akinek idén ünnepeljük 300. születési évfordulóját) megbízásából készítette el a római templom magyar vonatkozású replikáját 1782 tájékán, az akkor épülő-szépülő pápai főplébániatemplom szentélyében. A 16. századi, magyar témájú olasz falfestmény eredetijét hozzáértő szakemberek a közelmúltban tisztították meg a hosszú idők során rárakódott portól és piszoktól. 2022-ben pedig Németh László Imre pápai prelátusnak köszönhetően, a Szent István Társulat gondozásában Magyar emlékek római temploma – A Santo Stefano Rotondo ábrázolásai címmel egy hallatlanul érdekes és ízléses kötet is napvilágot látott.

Pápán nemcsak az említett „freskómásolat” emlékeztet az első magyar országfővel kapcsolatos legendákra. Egy napjainkban is közszájon forgó monda szerint István király még csecsemőként ezen a helyen mondta ki először a papa szót, és ezért örömében Géza fejedelem a Papa nevet adta a városnak, ami később Pápává alakult. Egy másik szerint az államalapító itt találkozott össze azzal a Rómából visszatérő küldöttséggel, akiktől itt kapta kézhez a II. Szilveszter pápa (938–1003) által adományozott koronát (nem a ma ismertet, mert az sosem volt Istváné), melyet ekképp fogadott: „Ecce papa misit mihi coronam!” = „Íme, a pápa koronát küldött nekem!”, s a pontifex iránti tiszteletből ezt a települést Pápának nevezte el. Így volt vagy sem, tény, hogy máig nem veszett ki a pápaiakból a história, a hajdanvolt neves személyiségek, illetve a művészeti értékek iránti érdeklődés szeretete. A különféle bibliai s történelmi témákat bemutató produktumok létrehozóira (a Circignanikra, a Maulbertschekre stb.) pedig mint „szorgalmasan keresőkre” (Péld 8,17) is tekinthetünk. Máig segíthetnek megérteni a tanításokat, és máig segíthetnek levonni a szükséges tanulságokat. Figyeljünk csak oda rájuk.