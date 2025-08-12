1 órája
Szent István, a vértanú és Szent István, a király emlékezete
Egy nagyméretű, 5. századi ókeresztény templom, a Santo Stefano Rotondo néven ismert kerek templom áll Olaszország fővárosában, a római Celio-dombon (a Mons Caeliuson – egyike Róma hét dombjának), a település legmagasabb pontján, melyet még Simplicius pápa (430 körül–483) szentelt fel.
Évszázadokon át szépítették ezt a tekintélyes épületet a helyiek. Immár vagy 570 esztendeje szorosan hozzákapcsolódik magyar történelmünkhöz is. Mindmáig a magyarság nemzeti templomának számít az „örök városban”, s ez volt 1946 és 1975 között az öt évtizede meghalt Mindszenty József (1892–1975) bíboros-hercegprímás (hajdani veszprémi püspök) címtemploma is. V. Miklós pápa (1397–1455) adományozta oda az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálos rend számára, akik monostort létesítettek a tőszomszédságában.
A Jeruzsálem falain kívül, a Názáreti Jézus Krisztus megvallásáért halálra kövezett első keresztény vértanú, Szent István (1 körül–36/40 körül) – az első hét diakónus egyike – tiszteletére emelt római templomot a korai keresztény időszakból fennmaradt legszebb körtemplomként tartják számon. Különleges, magyar vonatkozású feliratra lelhet benne az odalátogató; egy sírversre: „Natum quod gelidum vides ad Istrum / Romana tegier viator urna / Non mirabere si extimabis illud / Quod Roma est patria omnium fuitque." = „Utas, lásd, itt pihen római sírban, / ki jeges Duna partján született, / de ne csodálkozz, Te is jól tudod, / mindannyiunk örök hazája Róma." (Ferencz Győző fordítása) Több mint öt évszázada, hogy elhunyt a néhai, jeles humanista költő, a pannóniai születésű erdélyi főesperes, a Rómában pápai gyóntatóként szolgált Lászai János (1448–1523), akinek márvány sírköve hirdeti ezt a saját maga által költött kis poémát. A patinás építmény ezen túl is őriz magyar emlékeket; például Veszprém vármegyei vonatkozású is akad. Egy bizonyos Niccolò Circignani „Pomarancio” (1524 körül–1596) firenzei festőmester az idén 440 éve elhalálozott 226. római pápa, XIII. Gergely (1502–1585) megrendelésére mártíromságot szenvedett keresztények megpróbáltatásait, megkínzásait szemléltető jeleneteket alkotott az ősi imahely falfelületeire, így a protomártír István élettörténetéből és legendájából vett epizódokat is. A szentélyben, az egyik ilyen freskó felett a következő írás olvasható: „B. Stephanus Sancti Stephani Hungarorum Regis predicit ortum.” = „Boldog István előre tudatja Szent Istvánnak, a magyarok királyának világra jövetelét.”
Fekvő, jobb könyökére dőlő nőalakot látni a képen, Géza nagyfejedelmünk (945 körül–997) felesége, Sarolta (950 körül–1008 körül) ő, vagyis első magyar királyunk, Szent István (975 körül–1038) édesanyja, akinek az ágyánál megjelenő István vértanú megjövendöli fiúgyermeke születését. Utolsó magyar fejedelmünk, népünk első uralkodója, István (Vajk), a keresztény magyar állam megteremtője, Magyarország fővédőszentje – ha minden igaz – 1050 éve (975-ben) jött a világra.
A Veszprém vármegyei Pápán, a Fő téri Nagytemplom egyik mennyezeti freskóján, egy ún. grisaille-képen ennek a római műnek a „másolatát” lehet felfedezni. Ez a Santo Stefano Rotondó-beli ábrázolás volt az ihletője a legjelentősebb barokk freskófestőnek, Franz Anton Maulbertschnek (1724–1796). Maulbertsch a tehetős egyházi mecénás, gróf galántai Eszterházy Károly (1725–1799) váci-egri püspök (akinek idén ünnepeljük 300. születési évfordulóját) megbízásából készítette el a római templom magyar vonatkozású replikáját 1782 tájékán, az akkor épülő-szépülő pápai főplébániatemplom szentélyében. A 16. századi, magyar témájú olasz falfestmény eredetijét hozzáértő szakemberek a közelmúltban tisztították meg a hosszú idők során rárakódott portól és piszoktól. 2022-ben pedig Németh László Imre pápai prelátusnak köszönhetően, a Szent István Társulat gondozásában Magyar emlékek római temploma – A Santo Stefano Rotondo ábrázolásai címmel egy hallatlanul érdekes és ízléses kötet is napvilágot látott.
Pápán nemcsak az említett „freskómásolat” emlékeztet az első magyar országfővel kapcsolatos legendákra. Egy napjainkban is közszájon forgó monda szerint István király még csecsemőként ezen a helyen mondta ki először a papa szót, és ezért örömében Géza fejedelem a Papa nevet adta a városnak, ami később Pápává alakult. Egy másik szerint az államalapító itt találkozott össze azzal a Rómából visszatérő küldöttséggel, akiktől itt kapta kézhez a II. Szilveszter pápa (938–1003) által adományozott koronát (nem a ma ismertet, mert az sosem volt Istváné), melyet ekképp fogadott: „Ecce papa misit mihi coronam!” = „Íme, a pápa koronát küldött nekem!”, s a pontifex iránti tiszteletből ezt a települést Pápának nevezte el. Így volt vagy sem, tény, hogy máig nem veszett ki a pápaiakból a história, a hajdanvolt neves személyiségek, illetve a művészeti értékek iránti érdeklődés szeretete. A különféle bibliai s történelmi témákat bemutató produktumok létrehozóira (a Circignanikra, a Maulbertschekre stb.) pedig mint „szorgalmasan keresőkre” (Péld 8,17) is tekinthetünk. Máig segíthetnek megérteni a tanításokat, és máig segíthetnek levonni a szükséges tanulságokat. Figyeljünk csak oda rájuk.
Kerecsényi Zoltán,
a pápai Petőfi Városbarát Egylet ügyvivője