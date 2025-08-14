Szent István-napi kavalkád Veszprémben – íme a részletes program

Veszprém idén is méltó módon készül Szent István napjára, amikor az egész város ünnepi díszbe öltözik, és több napon át tartó rendezvénysorozattal várja a helyieket és a vendégeket. A királynék városa augusztus 19–24. között igazi kulturális kavalkáddal ünnepel: koncertek, látványos szabadtéri műsorok, hagyományőrző programok, gasztronómiai különlegességek és kézműves-foglalkozások kínálnak tartalmas kikapcsolódást minden korosztály számára Szent István-nap alkalmával. A múzeumok és kiállítóhelyek ajtajai szélesre tárulnak, a történelmi belváros terein és utcáin pedig zenés felvonulások, családi programok és interaktív élmények várják a látogatókat.

Szent István-nap Veszprémben: mutatjuk a részletes programot

Forrás: veszprem.hu

A Szent István-napi rendezvények nem csupán az államalapító király előtt tisztelegnek, hanem egyben lehetőséget adnak arra is, hogy a veszprémiek és az idelátogatók közösen élhessék át a közösséghez tartozás élményét. A programsorozat minden nap tartogat valami különlegeset: a nyitóesemények ünnepélyes hangulata, a helyi művészek bemutatói, a látványos koncertek és a hagyományos kenyérszentelés mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a hét valóban emlékezetes legyen.

Augusztus 19-én a Veszprémi Pantheon – Tűztorony-udvar ad otthont a 16 órakor kezdődő koszorúzásnak dr. Óváry Ferenc emléktáblájánál.

Augusztus 20-án már reggeltől benépesedik a város: a Laczkó Dezső Múzeumban 10 órától egész napos családi programokkal készülnek. Lesznek népi fajátékok, fűszerkóstoló, kézműves-foglalkozások és különleges tárlatvezetések – például a Nézett a Balaton vagy a Magányos hegy kincsei című kiállításokon. A gyerekeket mézeskalács-díszítés, a felnőtteket a múzeum kenyérsütése várja.

A Szent Mihály Főszékesegyházban 10.30-kor ünnepi szentmisére kerül sor, a Petőfi Színház pedig délután táncos-zenés produkcióknak ad otthont, köztük az Activity Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület műsorának.

A nap egyik különleges élménye 15 órakor kezdődik: az István, a király című rockopera kulisszái mögé nyerhet bepillantást a közönség, legendás dalokkal és szereplőkkel. Este 20 órakor az István, a király rockopera díszbemutatója lesz, majd utána táncház várja a vendégeket a színház előtt.