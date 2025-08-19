augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balatoni regény

3 órája

Egy tihanyi szerelem története: a révész lánya hűség és árulás közt választhatott

Címkék#helytörténet#romantikus#Tihanyi Apátság#A füredi lány#Hunyadi#talizmán#Balaton#regény#Bán Mór#Karády Anna

Karády Anna új romantikus regénye ismét a Balaton partjára repíti az olvasókat, és a török időkbe visz vissza minket. Egy tihanyi szerelem történetét meséli el, amely háború közben született, a főszereplő a révész lánya.

Veol.hu

A Talizmán megjelenése szeptember elején várható és a romantikus regény alcíme az, hogy Szerelem és háború Tihany-szigetén. A különleges, élfestett kiadásnak főként azok örülhetnek, akiket a Balaton környékének történelme, e téma regényes feldolgozása érdekel. A Balaton szerelmesei és a lélek mélyére hatoló történetek kedvelői kíváncsiak lehetnek a Libri-díjas Karády Anna új kötetére, amely – hűen az írónő eddigi munkásságához – ismét a magyar tenger partjára kalauzolja olvasóit.

Talizmán – Szerelem és háború Tihany-szigetén. Karády Anna új balatoni regényének megjelenése szeptember elejére várható.
Talizmán – Szerelem és háború Tihany-szigetén. Karády Anna új balatoni regényének megjelenése szeptember elejére várható.
Forrás: Gamma Kiadó

Szerelem és háború, a lelkekben is

A regényes balatoni helytörténet műfajának megalapozójáról, Karády Annáról már többször írtunk lapunkban. Új munkája szintén kiemelt érdeklődésre méltó a környéken élők körében. A Talizmán című regény ráadásul A füredi lány-trilógia és a népszerű Zserbó-sorozat írójának új történelmi romantikus regénye és egyben kalandos időutazás a Balaton környékének egyik legmozgalmasabb időszakába, a 17. századba.

A történet kezdetén az 1600-as évek Tihanyvárában találjuk magunkat. A Balaton nem csupán díszlete lesz a regénynek: a három földrészen terjeszkedő Oszmán Birodalom sorra hódoltatja a népeket. A keresztény Európa déli és keleti felét mohamedánok árasztják el – Kelet és Nyugat harcban áll. A Magyar Királyság darabokra szakad és Buda török kézre jut.

A Balatonnál azonban megáll a Próféta zászlaja – a tó a déli partja a törököké, de az északi a keresztényeké.  Ha csonkán is, de áll a régi királyság, állnak várak és benne a vitézek. Fent, Tihany szigetének hegyfokán a monostorból erődöt építenek, ami farkasszemet néz törökkel…

Történet Johannáról

A történet Johannáról, a tihanyi révész lányáról szól, akinek az élete és becsülete folyamatos veszélyben van a török időkben. A várdúlások, portyázások és fosztogatások elől a falvak halász népe, közöttük a lányé is, a nádasokba, vizenyős berkekbe menekül.

Johanna egy nap mégis előbújik a rejtekéből, hogy változtasson a sorsán. Megházasodik, de végül megtörténik, amitől annyian tartanak: elrabolják. Egy naszád a túlpartra, törökföldre viszi és a lány egy muzulmán rabszolgakereskedő házába kerül, ahonnan egy jóbarát segítségével próbál megszökni…

Hősiesség és sarcolás... Hűség és árulás… A könyv elrepít minket a török-magyar végekre, ahol sohasem volt valódi a fegyvernyugvás, sem pedig a béke. A regény azonban egy elsöprő szerelemről szól, amelyben Kelet és Nyugat végül találkozik.

Füredi író négykezese a Hunyadi szerzőjével

A füredi lány és a Hunyadi regénysorozat szerzője, Karády Anna és Bán Mór együtt is írt egy kalandos történetet, ami 1940-ben játszódik. Ahogy az ismert íróktól megszoktuk, tökéletes korrajzot ad. Aki még nem figyelt fel munkáikra, azoknak jó alkalmat ad erre a Hunyadiról szóló tévés sorozat, és a regényes balatoni helytörténet műfajának megalapozóját is csak ajánlhatjuk az olvasóknak. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu