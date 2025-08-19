Egy tihanyi szerelem története: a révész lánya hűség és árulás közt választhatott

A Talizmán megjelenése szeptember elején várható és a romantikus regény alcíme az, hogy Szerelem és háború Tihany-szigetén. A különleges, élfestett kiadásnak főként azok örülhetnek, akiket a Balaton környékének történelme, e téma regényes feldolgozása érdekel. A Balaton szerelmesei és a lélek mélyére hatoló történetek kedvelői kíváncsiak lehetnek a Libri-díjas Karády Anna új kötetére, amely – hűen az írónő eddigi munkásságához – ismét a magyar tenger partjára kalauzolja olvasóit.

Szerelem és háború, a lelkekben is

A regényes balatoni helytörténet műfajának megalapozójáról, Karády Annáról már többször írtunk lapunkban. Új munkája szintén kiemelt érdeklődésre méltó a környéken élők körében. A Talizmán című regény ráadásul A füredi lány-trilógia és a népszerű Zserbó-sorozat írójának új történelmi romantikus regénye és egyben kalandos időutazás a Balaton környékének egyik legmozgalmasabb időszakába, a 17. századba.

A történet kezdetén az 1600-as évek Tihanyvárában találjuk magunkat. A Balaton nem csupán díszlete lesz a regénynek: a három földrészen terjeszkedő Oszmán Birodalom sorra hódoltatja a népeket. A keresztény Európa déli és keleti felét mohamedánok árasztják el – Kelet és Nyugat harcban áll. A Magyar Királyság darabokra szakad és Buda török kézre jut.

A Balatonnál azonban megáll a Próféta zászlaja – a tó a déli partja a törököké, de az északi a keresztényeké. Ha csonkán is, de áll a régi királyság, állnak várak és benne a vitézek. Fent, Tihany szigetének hegyfokán a monostorból erődöt építenek, ami farkasszemet néz törökkel…

Történet Johannáról

A történet Johannáról, a tihanyi révész lányáról szól, akinek az élete és becsülete folyamatos veszélyben van a török időkben. A várdúlások, portyázások és fosztogatások elől a falvak halász népe, közöttük a lányé is, a nádasokba, vizenyős berkekbe menekül.

Johanna egy nap mégis előbújik a rejtekéből, hogy változtasson a sorsán. Megházasodik, de végül megtörténik, amitől annyian tartanak: elrabolják. Egy naszád a túlpartra, törökföldre viszi és a lány egy muzulmán rabszolgakereskedő házába kerül, ahonnan egy jóbarát segítségével próbál megszökni…