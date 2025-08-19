1 órája
Kvíz – Felismered a 7 legendás színészt a nyaralós hangulatú fotókon?
A nyaralás hangulatát idéző régi fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyik képen szerepel egy legendás színész, sőt, előfordul, hogy több is. Az a kérdés, felismeri-e őket a fiatalkori kinézetük alapján. Tegye próbára tudását kvízünkben!
Latinovits, Bujtor, Garas, Sinkovits... és még sorolhatnánk. S persze ott van Ruttkai Éva, Pécsi Ildikó és Béres Ilona is, de velük sem teljes a sor. Igazi színészkirályokkal és persze színészkirálynőkkel büszkélkedhetünk, emléküket, filmjeiket, legendás alakításaikat nem felejtjük. Most csillagainkról a nyaralás hangulatát idéző, olykor forgatási szünetekben készített fotókat gyűjtöttünk össze. Felismeri őket így is?
Színészek régi fotókon
Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a képen.
A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Kotnyek Antal, MHSZ, Urbán Tamás, Hangosfilm, Gothár Péter.
