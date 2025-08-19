augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszteld a tudásod!

1 órája

Kvíz – Felismered a 7 legendás színészt a nyaralós hangulatú fotókon?

Címkék#Bujtor#színészkirálynő#nyaralás#filmforgatás#régi képek#kvíz#színész#Pécsi Ildikó#fotó

A nyaralás hangulatát idéző régi fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyik képen szerepel egy legendás színész, sőt, előfordul, hogy több is. Az a kérdés, felismeri-e őket a fiatalkori kinézetük alapján. Tegye próbára tudását kvízünkben!

Rimányi Zita

Latinovits, Bujtor, Garas, Sinkovits... és még sorolhatnánk. S persze ott van Ruttkai Éva, Pécsi Ildikó és Béres Ilona is, de velük sem teljes a sor. Igazi színészkirályokkal és persze színészkirálynőkkel büszkélkedhetünk, emléküket, filmjeiket, legendás alakításaikat nem felejtjük. Most csillagainkról a nyaralás hangulatát idéző, olykor forgatási szünetekben készített fotókat gyűjtöttünk össze. Felismeri őket így is? 

Felismered mind a 7 legendás színészt a nyaralós hangulatú fotókon? Kvízjátékunknak ezen a fotóján két híres művész is látható.
Felismered mind a 7 legendás színészt a nyaralós hangulatú fotókon? Kvízjátékunknak ezen a fotóján két híres művész is látható.
Forrás: Fortepan, Kotnyek Antal

Színészek régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a képen.

A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Kotnyek Antal, MHSZ, Urbán Tamás, Hangosfilm, Gothár Péter.

1.
1. Ki látható a képen bikiniben Az aranyember forgatásán?
2.
2. Ki látható a pilótaülésben, interjú adása közben?
3.
3. Ki látható a képen családjával az állatkertben?
4.
4. Ki látható a képen sminkelés közben, miniruhában?
5.
5. Ki látható a képen egy régi film jelenetében?
6.
6. Ki látható a képen szalmakalapban?
7.
7. Ki látható a képen a zöldben nyáriruhában?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu