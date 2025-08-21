augusztus 21., csütörtök

4 órája

„Mennyország Tourist” élőben: a magyar rock egyik legnagyobb legendája érkezik Veszprémbe

Címkék#Veszprém#Gyárkert#DJ Girlpower#Tankcsapda#rock

Lassan a nyár végéhez közeledünk, de a bulik még korántsem állnak le – sőt, most jön csak az igazi dübörgés! Pénteken, augusztus 22-én a magyar rock egyik legnagyobb legendája, a Tankcsapda dörrenti meg a Gyárkert színpadát, és garantált, hogy Veszprém felett még a csillagok is headbangelni fognak.

Titzl Vivien

A kapuk 18.30-kor nyílnak, a hangulatot pedig a mindig pörgős DJ Girlpower indítja be, hogy mindenki kellően bemelegedjen a nagykoncertre. Ezután 20 órakor lép színpadra a Tankcsapda, akiknél nincs mellébeszélés: őszinte, kőkemény rock, amitől a közönség egyszerre érzi magát 16 éves lázadónak és örökmozgó koncertarcnak.

Tankcsapda repoharat is beszerezhetnek a rajongók
Tankcsapda repoharat is beszerezhetnek a rajongók
Forrás: Gyárkert Kultúrpark/Facebook

És ha már ott vagytok, ne felejtsetek el benézni az Expresszó büféjéhez, ahol különleges, menő poharakkal is készülnek a szervezők. Nem csak praktikus szuvenír, de egyben emlék is lesz egy estéről, amikor együtt üvöltöttük a legnagyobb slágereket.

Tankcsapda-koncert a veszprémi Gyárkertben

Szóval nincs kifogás, irány a Gyárkert, ahol augusztus 22-én minden a rockról, az energiáról és a felejthetetlen pillanatokról szól majd. Vigyétek a haverokat, hozzatok jókedvet – a többit a Tankcsapda garantálja!

 

