„Mennyország Tourist” élőben: a magyar rock egyik legnagyobb legendája érkezik Veszprémbe

A kapuk 18.30-kor nyílnak, a hangulatot pedig a mindig pörgős DJ Girlpower indítja be, hogy mindenki kellően bemelegedjen a nagykoncertre. Ezután 20 órakor lép színpadra a Tankcsapda, akiknél nincs mellébeszélés: őszinte, kőkemény rock, amitől a közönség egyszerre érzi magát 16 éves lázadónak és örökmozgó koncertarcnak.

Tankcsapda repoharat is beszerezhetnek a rajongók

Forrás: Gyárkert Kultúrpark/Facebook

És ha már ott vagytok, ne felejtsetek el benézni az Expresszó büféjéhez, ahol különleges, menő poharakkal is készülnek a szervezők. Nem csak praktikus szuvenír, de egyben emlék is lesz egy estéről, amikor együtt üvöltöttük a legnagyobb slágereket.

Tankcsapda-koncert a veszprémi Gyárkertben

Szóval nincs kifogás, irány a Gyárkert, ahol augusztus 22-én minden a rockról, az energiáról és a felejthetetlen pillanatokról szól majd. Vigyétek a haverokat, hozzatok jókedvet – a többit a Tankcsapda garantálja!