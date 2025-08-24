Ünnep és fesztiválhangulat: jön a 40. Várpalotai Napok!

A várpalotai napok programsorozat már augusztus végén kezdetét veszi: augusztus 29-én a Nyárzáró Party az Alibi együttessel indítja a hangulatot a Thury-vár udvarában. Másnap, augusztus 30-án a repülőmodellek szerelmeseit a XXIII. Bányász Kupa várja Bántapusztán, este pedig a Piknik Mozi hoz nosztalgikus filmélményt a Várkertbe. Augusztus 31-én a Bányász Fúvószenekar koncertje tölti meg dallammal a várudvart.

A 40. Várpalotai Napok idén is színes programokkal várják az érdeklődőket a Thury-várban és azon kívül

Forrás: Thury vár/Facebook

A szeptemberi programok sorát szeptember 1-jén a Várpalotai Objektív Fotóklub Időn túli című kiállítása nyitja a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban. Másnap, szeptember 2-án Tatár Antal festőművész emlékkiállítása nyílik a várban, majd este hagyományos bányászlámpás felvonulás színesíti a várost. Szeptember 3-án és 4-én további kiállításokkal várják a látogatókat: Ivády Veronika alkotásai, Sztrarna Zsuzsanna makramékiállítása, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra Eleganciába öltözve című tárlata mind különleges élményt kínál.

Várpalotai napok: színes programkavalkáddal várják az idelátogatókat

A hétvégére fokozódik a hangulat: szeptember 5-én, pénteken a Kertbarátok kiállítása nyílik, este pedig nagyszabású koncertsorozat indul a várudvarban és a nagyszínpadon. Fellép többek között a Moriones, a Valmar, a nagyszínpadot pedig olyan nevek rázzák fel, mint a Follow the Flow, valamint Sterbinszky és Mynea hajnalig tartó bulija.

Szeptember 6-án, szombaton a bányászhagyományok kerülnek középpontba a bányásznapi megemlékezéssel és a szentmisével. A nap azonban igazi fesztivállá alakul: délután tánccsoportok lépnek fel, a gyerekeket Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertje várja, este pedig színpadra áll B. Nagy Réka, Rúzsa Magdi, a Kozmix, majd éjféltől B. Tóth László gondoskodik a hajnalig tartó zenéről.

A rendezvénysorozat vasárnap, szeptember 7-én zárul, amikor családi programok és könnyed koncertélmények várják a közönséget. A kicsiket az Iszkiri gyerekzenekar szórakoztatja, este pedig Peter Šrámek, valamint Szikora Róbert és az R-GO adja meg a fesztivál méltó fináléját a nagy színpadon.