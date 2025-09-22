A Balaton emelte festővé – Száz esztendeje született Vágfalvi Ottó festőművész

Rövidesen beilleszkedett a Balaton vidékén, 1957-től a helyi művelődési házat is igazgatta. A festészettől nem távolodott el, a Balaton közelsége éppen, hogy alkotásra sarkallta. Kezdeti művein még szülőföldjének tájai köszöntek vissza, a Tokaji Művésztelep rendszeres résztvevőjeként a zempléni táj foglalkoztatta. Idő kellett, amíg a Balaton megfestését kikísérletezte. A Vágfalvi Ottó-képeken elsősorban a színek és fények játéka dominál, a formák háttérbe kerülnek, munkái minden esetben komoly előképzettségről adnak tanúbizonyságot. A Képzőművészetin a legnagyobbak voltak mesterei (Burghardt Rezső, Berény Róbert, Bencze László), így a profi ecsetkezelési technikák tetten érhetők tavi festményein.

Vágfalvi Ottó művein megelevenedik a tó mind a négy évszaka

Fotó: MW

Őszi nádas, Szüret táján, Vörös nap, Kék szimfónia, Jeges Balaton – csak néhány kiemelés sok tavi képe közül. Művein megelevenedik – különleges fényekkel, hangulatokban – a tó mind a négy évszaka. Téli balatoni festményei egyedülálló módon idézik meg a tó csendes, jégbe, hóba burkolózó világát. Ezt az atmoszférát tükrözik Jeges öböl, Csendes víztükör, Jégmező, Fények a jégen című munkái. Sajátos stílusa azonnal felismerhetővé teszi műveit.

Vágfalvi Ottó munkája és a festés mellett Veszprém vármegyében szakköröket tartott, a művészeti élet koordinátora lett. Kiváló kapcsolatrendszerének és termékeny alkotói alkatának köszönhetően rendszeres kiállító volt a Balaton vidékén és országszerte egyaránt. Műveit a Magyar Nemzeti Galéria, valamint szerencsi, tokaji, keszthelyi múzeumok, magángyűjtemények őrzik. A világ számos országában rendeztek kiállítást képeiből, napjainkban egykori lakóhelye, Balatonfűzfő – ahol a helyi kulturális központ viseli nevét – és lánya, Vágfalvi Katalin ápolja a nagyszerű festő emlékét. Vágfalvi Ottó életművét nívódíjakkal, Balaton- és Pro Comitatu díjakkal, Veszprém megye érdemrendjével ismerték el, és Balatonfűzfő díszpolgári címét is megkapta.

Idén száz esztendeje Vágfalvi Ottó születésének, ezen alkalomból Balatonfűzfő művészettel ünnepelt. Az alkotó tiszteletére emlékkiállítás volt látható, melynek záróakkordjaként a szintén kiváló tavi festő, Veszeli Lajos vezette a finisszázst. Képeinek megtekintésekor a művészeti élmény mellett ízlelgessük gondolatait, ars poeticáját, mindez kulcsot is adhat a teljes befogadáshoz:

Sokat láttam a világból és csodáltam, de szebbet a balatoni tájnál nem találtam. Évtizedek óta szeretném megfejteni rejtélyét. Próbáltam ecsettel, színekkel örökíteni szépségét, keresvén harmóniáját, csendjének meghitt perceit. Festettem nádasait, hullámait és rianásait. Hittem, vágytam, hogy sikerül ez nékem. Ám ez lett csalódásom. Vétkem, szenvedélyem, Isten és ember, bocsásd meg ezt nékem.

Kovács Emőke