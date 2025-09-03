Jön A vezércsel 2. évada? – Anya Taylor-Joy megszólalt, a rajongók őrjöngenek

A minisorozat 11 Emmy-díjat és számos más elismerést zsebelt be, a nézők pedig azóta is ugyanazt kérdezik: lesz vajon második évad? A hivatalos válasz egyelőre: nem. A vezércsel ugyanis Walter Tevis 1983-as regényén alapult, amelynek nincs folytatása, így a készítők eredetileg is egy lezárt történetben gondolkodtak. William Horberg, a sorozat egyik executive producere elmondta: „Úgy éreztük, a sztori kerek egész, és hagytuk, hogy a közönség képzelje el, mi történik Bethszel a moszkvai győzelem után.”

A vezércsel 2. évada folytatásáról megszólalt a főszereplő

Csakhogy a rajongók nem hajlandók beletörődni, hogy ennyi volt. A netes fórumokon és közösségi oldalakon folyamatosan pörög a kérdés, és a szereplők nyilatkozatai sem csillapítják a kedélyeket. Anya Taylor-Joy például így fogalmazott: „Ha valamit megtanultam a filmiparban, az az, hogy soha ne mondd, hogy soha. Imádom a karaktert, és ha visszahívnának, biztosan elgondolkodnék rajta.” Ez persze azonnal újabb találgatásokat indított el.

De nem csak ő nyitotta résnyire az ajtót. Harry Melling (Harry Beltik) is azt mondta, szerinte „nagyon jó lenne” egy második évad. Hasonló véleményen van Thomas Brodie-Sangster is, aki Benny Wattset alakította, és akinek karakterét a rajongók kifejezetten visszavárnák.

Ugyanakkor a sorozat körül nemcsak rajongói várakozás, hanem botrány is kialakult. Nona Gaprindashvili, a grúz sakknagymester, aki első nőként kapta meg a Grand Master címet, 2021 szeptemberében pert indított a Netflix ellen. A sorozat egyik jelenetében Beth Harmon állítólag úgy nyilatkozik, hogy Gaprindashvili „soha nem játszott férfiakkal”, ami a valóságban nem igaz: a nagymester 59 férfi ellenfelet is legyőzött. Gaprindashvili ezt „pusztító hazugságnak” nevezte, amely aláássa és lealacsonyítja eredményeit milliók előtt. A bíróság helyt adott a keresetének, és ezzel a sorozat egy vitás, de ismert botrányba került.