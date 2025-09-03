1 órája
Jön A vezércsel 2. évada? – Anya Taylor-Joy megszólalt, a rajongók őrjöngenek
Kevés sorozat kavart akkora hullámokat az elmúlt években, mint a Netflix 2020-as szenzációja, A vezércsel (The Queen’s Gambit). Beth Harmon története az 50-es, 60-as évek Amerikájából szinte egyik napról a másikra világsikerré vált: nemcsak Anya Taylor-Joy karrierjét repítette az egekbe, de a Vezércsel című sorozat újra divatba hozta a sakkot is, milliókat ültetve a tábla mellé.
A minisorozat 11 Emmy-díjat és számos más elismerést zsebelt be, a nézők pedig azóta is ugyanazt kérdezik: lesz vajon második évad? A hivatalos válasz egyelőre: nem. A vezércsel ugyanis Walter Tevis 1983-as regényén alapult, amelynek nincs folytatása, így a készítők eredetileg is egy lezárt történetben gondolkodtak. William Horberg, a sorozat egyik executive producere elmondta: „Úgy éreztük, a sztori kerek egész, és hagytuk, hogy a közönség képzelje el, mi történik Bethszel a moszkvai győzelem után.”
Csakhogy a rajongók nem hajlandók beletörődni, hogy ennyi volt. A netes fórumokon és közösségi oldalakon folyamatosan pörög a kérdés, és a szereplők nyilatkozatai sem csillapítják a kedélyeket. Anya Taylor-Joy például így fogalmazott: „Ha valamit megtanultam a filmiparban, az az, hogy soha ne mondd, hogy soha. Imádom a karaktert, és ha visszahívnának, biztosan elgondolkodnék rajta.” Ez persze azonnal újabb találgatásokat indított el.
De nem csak ő nyitotta résnyire az ajtót. Harry Melling (Harry Beltik) is azt mondta, szerinte „nagyon jó lenne” egy második évad. Hasonló véleményen van Thomas Brodie-Sangster is, aki Benny Wattset alakította, és akinek karakterét a rajongók kifejezetten visszavárnák.
Ugyanakkor a sorozat körül nemcsak rajongói várakozás, hanem botrány is kialakult. Nona Gaprindashvili, a grúz sakknagymester, aki első nőként kapta meg a Grand Master címet, 2021 szeptemberében pert indított a Netflix ellen. A sorozat egyik jelenetében Beth Harmon állítólag úgy nyilatkozik, hogy Gaprindashvili „soha nem játszott férfiakkal”, ami a valóságban nem igaz: a nagymester 59 férfi ellenfelet is legyőzött. Gaprindashvili ezt „pusztító hazugságnak” nevezte, amely aláássa és lealacsonyítja eredményeit milliók előtt. A bíróság helyt adott a keresetének, és ezzel a sorozat egy vitás, de ismert botrányba került.
A vezércsel 2. évada spekuláció a történet továbbvitelére
Ha lenne folytatás, vajon miről szólna? Az első évad Beth Harmon felemelkedését mutatta be: a tragikus gyerekkortól az árvaházból való kitörésen át egészen odáig, hogy a világ legjobb sakkozójává válik. A második évad így teljesen új vizekre evezne. Elképzelhető, hogy Beth világelsőként próbálná megőrizni pozícióját, új kihívókkal és saját múltjának árnyaival küzdve. Az alkotók akár arra is építhetnének, hogy Walter Tevis életében felvetette a folytatás ötletét, bár a regény második részét már nem tudta megírni.
Az viszont biztos, hogy a rajongók imádnák újra látni Beth és Benny közös játszmáit, vagy Jolene-t, aki az egyik legfontosabb mellékszereplő volt. Néhány karakter (például Mr. Shaibel vagy Mrs. Wheatley) visszatérése már nem valószínű, de az új szereplők és új riválisok lehetősége szinte végtelen.
Hogy lesz-e A vezércsel 2? A Netflix eddig kitart amellett, hogy a sorozat minisorozat marad, de a nézettségi adatok és a folyamatos rajongói nyomás miatt semmi sem lehetetlen. Egy dolog biztos: ha Anya Taylor-Joy újra felveszi Beth Harmon karakterét, a világ ismét sakkőrületbe borul. Addig marad a találgatás és az első évad újranézése.
A vezércsel szereposztása:
- Anya Taylor-Joy mint Beth Harmon
- Isla Johnston mint a fiatal Beth Harmon
- Annabeth Kelly mint az 5 éves Beth Harmon
- Bill Camp mint Mr. Shaibel
- Moses Ingram mint Jolene
- Christiane Seidel mint Helen Deardorff
- Rebecca Root mint Miss Lonsdale
- Chloe Pirrie mint Alice Harmon
- Akemnji Ndifornyen mint Mr. Fergusson
- Marielle Heller mint Mrs. Alma Wheatley
- Harry Melling mint Harry Beltik
- Patrick Kennedy mint Allston Wheatley
- Jacob Fortune-Lloyd mint Townes
- Thomas Brodie-Sangster mint Benny Watts
- Marcin Dorociński mint Vasily Borgov
