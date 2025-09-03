szeptember 3., szerda

Lassan zárják a szezont

3 órája

Két este nonstop zúzás a Gyárkertben

Címkék#koncert#gyárkert#Gyárkert Kultúrpark#Gyárkert Veszprém#NECC Party#Bagossy Brothers Company#buli

A nyár ugyan már búcsút vett tőlünk, de a Gyárkertben szeptember első hétvégéjén garantáltan forró lesz a hangulat. Két estére is érdemes szabaddá tenni a naptárat, hiszen szeptember 5-én és 6-án olyan programokkal várják a közönséget, amelyekre minden zenerajongó felkapja a fejét.

Titzl Vivien

Szeptember 5., péntek – Bagossy Brothers Company: A kapuk 18.30-kor nyílnak, és már ekkor érdemes érkezni, hiszen a warm-up hangulatért DJ titzkrisztian felel majd. A fő attrakció azonban kétségtelenül a Bagossy Brothers Company koncertje lesz, amely 20.10-kor kezdődik. Az erdélyi gyökerű zenekar az utóbbi évek egyik legnépszerűbb magyar bandájává nőtte ki magát, koncertjeiken mindig telt ház és fergeteges hangulat várható.

Bagossy Brothers Company és NECC party a Gyárkert Kultúrparkban
Bagossy Brothers Company és Necc party a Gyárkert Kultúrparkban
Forrás: Gyárkert Kultúrpark/Facebook

Szeptember 6., szombat – Necc Party
Másnap újabb buli ígérkezik: a kapunyitás ismét 18.30-kor lesz, ezúttal DJ Sosemvolt gondoskodik a ráhangolódásról. 20.00-tól pedig kezdetét veszi a legendás Necc Party, ami a ’90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel repíti vissza a közönséget az időben. Egy estére mindenki újra gyerek lehet, amikor felcsendülnek a korszak ikonikus dallamai.

Bagossy Brothers Company és Necc party a Gyárkert Kultúrparkban

Fontos tudnivalók a látogatóknak
A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy érkezzen időben, hiszen a beléptetésnél könnyen kialakulhat sor. A rendezvényt esőben is megtartják, de esernyő helyett esőkabátot ajánlanak, mivel a házirend szerint az esernyő bevitele nem engedélyezett.

A belépés a Jutasi úti és a Balaton Plaza felőli kapun is lehetséges, utóbbi ráadásul tágasabb, így érdemes azt választani. Jegyprobléma esetén nem kommentben vagy üzenetben, hanem a [email protected] e-mail címen lehet segítséget kérni – előtte mindenképp ellenőrizni kell a spam mappát, hiszen sokszor oda érkeznek a jegyek.

Ha valaki mégsem tud elmenni, a hivatalos partner, a TicketSwap biztonságos felületet biztosít a jegyek továbbadására. A helyszínre lehetőség szerint tömegközlekedéssel érkezzetek, mert a parkolóhelyek száma korlátozott.

A jegypénztárakban készpénzzel és kártyával is lehet fizetni, a vendéglátóegységek azonban készpénzmentesek, itt Festipay rendszer működik – de természetesen az érintős bankkártyák is használhatók. Jó hír, hogy a Gyárkert teljes mértékben akadálymentesített, így mindenki számára elérhető a felejthetetlen élmény.

Két este, két zenei világ, egy közös helyszín, ahol garantált a jó hangulat. A Gyárkert szeptember első hétvégéjén is bizonyítja: itt a nyár sosem ér véget igazán.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
