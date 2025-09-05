Helyi kultúra
1 órája
Bemutatják Tömpe Zoltán kötetét
Szeptember 10-én, szerdán 16.30 órakor Balatonfüreden, az Arácsi Népház és Kiállítóházban mutatják be Tömpe Zoltán mérnök-közgazdász kötetét.
A múlt elrablása – Egy 600 éves nemesi család Nagykárolyban című kötet a Tömpe család történetén keresztül idézi meg a magyar történelem sorsfordító századait. A rendezvényt a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet és az „56-os Forradalom és Szabadságharc Emlékéért” Alapítvány szervezi.
