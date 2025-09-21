Berzsenyi Dániel és Veszprém vármegye

Bár csak jövőre lesz kettős – 250. születési és 190. halálozási – évfordulója, most mégis érdemes néhány, vele kapcsolatos dolgot elöljáróban felvillantani. Friss házasként 225 esztendeje, 1800-ban járt látogatóban feleségével, Dukai Takách Zsuzsannával (1784–1848) a Tapolcai járásbeli Kővágóörsön, Kis János (1770–1846) evangélikus lelkipásztornál, a dunántúli lutheránusok későbbi püspökénél. Vélhetően nem csak egyszer vendégeskedhetett barátjánál-keresztkomájánál, a Kővágóörsön szolgált Kis tisztelendőnél Berzsenyi, mert édesapjának Kővágóörsön, hitvese szüleinek Révfülöpön voltak birtokai. Úgy tudni, hogy atyja, a jogot végzett Vas vármegyei, egyházashetyei gazda, Berzsenyi Lajos (1744–1819) kíséretében anno még a pápai vásárokban is megfordult a serdülő Berzsenyi Dániel.

Berzsenyi Dániel portréja

Barabás Miklós metszete

A 255 éve világra jött Kis János szuperintendens nevét Berzsenyi Dániel felfedezőjeként tartják számon. Ő volt az, aki a sokáig csak az asztalfióknak írogató „Dani uraságot” egyszer csak rajtakapta, és aki a korabeli irodalmi élet legtekintélyesebb alakjának, Kazinczy Ferencnek (1759–1831) továbbküldte a földesúr rejtegetett alkotásait. Kazinczy bátorító szavakkal reagált Berzsenyinek, mellyel aztán elindult sűrű és tartalmas levélváltásuk, s ennek révén megpecsételődött a Berzsenyi-poémák sorsa is, vagyis nyomtatásban való közreadásuk. Azonban a nyelvújító Kazinczy szellemi köre hűvösen fogadta a vidéki, verselő nemes urat. Az igen érzékeny idegrendszerű, befelé forduló Berzsenyit sajnos kevesen értették meg, és ismerték el a kortársai közül. Ezért aztán a roppant sérülékeny, betegeskedő gazdálkodó-tollforgató csak nagy ritkán hagyta el Somogy vármegyei, niklai otthonát. Rá is ragadt a „niklai remete” jelző. Eötvös Károly (1842–1916) író-publicista-politikus feltételezése szerint (Utazás a Balaton körül /1900/) a Niklára költözködő Berzsenyi a Sümegi járásbeli Bazsinál intett búcsút Kemenesaljának, 1808-ban. („Messze setétedik már a Ság teteje, / Ezentúl elrejti a Bakony erdeje, / Szülőföldem, képedet: / Megállok még egyszer, s reád visszanézek. / Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek! / Vegyétek bús könnyemet.” /Búcsúzás Kemenes Aljától – részlet/) Ma ezt a község határában – Zalaszántótól Sümeg felé tartva – egy emlékmű hirdeti.