Helyi kultúra

Berzsenyi Dániel és Veszprém vármegye

A magyar költészet egyik kimagasló alakja, a klasszikus óda felülmúlhatatlan mestere, többek között A magyarokhoz, A közelítő tél, a Búcsúzás Kemenes Aljától, a Magányosság, a Fohászkodás című versek szerzője, Berzsenyi Dániel (1776–1836) Veszprém vármegyénk múltjához is szorosan kötődik.

Bár csak jövőre lesz kettős – 250. születési és 190. halálozási – évfordulója, most mégis érdemes néhány, vele kapcsolatos dolgot elöljáróban felvillantani. Friss házasként 225 esztendeje, 1800-ban járt látogatóban feleségével, Dukai Takách Zsuzsannával (1784–1848) a Tapolcai járásbeli Kővágóörsön, Kis János (1770–1846) evangélikus lelkipásztornál, a dunántúli lutheránusok későbbi püspökénél. Vélhetően nem csak egyszer vendégeskedhetett barátjánál-keresztkomájánál, a Kővágóörsön szolgált Kis tisztelendőnél Berzsenyi, mert édesapjának Kővágóörsön, hitvese szüleinek Révfülöpön voltak birtokai. Úgy tudni, hogy atyja, a jogot végzett Vas vármegyei, egyházashetyei gazda, Berzsenyi Lajos (1744–1819) kíséretében anno még a pápai vásárokban is megfordult a serdülő Berzsenyi Dániel.

Berzsenyi Dániel portréja 
Barabás Miklós metszete

A 255 éve világra jött Kis János szuperintendens nevét Berzsenyi Dániel felfedezőjeként tartják számon. Ő volt az, aki a sokáig csak az asztalfióknak írogató „Dani uraságot” egyszer csak rajtakapta, és aki a korabeli irodalmi élet legtekintélyesebb alakjának, Kazinczy Ferencnek (1759–1831) továbbküldte a földesúr rejtegetett alkotásait. Kazinczy bátorító szavakkal reagált Berzsenyinek, mellyel aztán elindult sűrű és tartalmas levélváltásuk, s ennek révén megpecsételődött a Berzsenyi-poémák sorsa is, vagyis nyomtatásban való közreadásuk. Azonban a nyelvújító Kazinczy szellemi köre hűvösen fogadta a vidéki, verselő nemes urat. Az igen érzékeny idegrendszerű, befelé forduló Berzsenyit sajnos kevesen értették meg, és ismerték el a kortársai közül. Ezért aztán a roppant sérülékeny, betegeskedő gazdálkodó-tollforgató csak nagy ritkán hagyta el Somogy vármegyei, niklai otthonát. Rá is ragadt a „niklai remete” jelző. Eötvös Károly (1842–1916) író-publicista-politikus feltételezése szerint (Utazás a Balaton körül /1900/) a Niklára költözködő Berzsenyi a Sümegi járásbeli Bazsinál intett búcsút Kemenesaljának, 1808-ban. („Messze setétedik már a Ság teteje, / Ezentúl elrejti a Bakony erdeje, / Szülőföldem, képedet: / Megállok még egyszer, s reád visszanézek. / Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek! / Vegyétek bús könnyemet.” /Búcsúzás Kemenes Aljától – részlet/) Ma ezt a község határában – Zalaszántótól Sümeg felé tartva – egy emlékmű hirdeti.

Első verseskönyve 1813-ban látott napvilágot, három évre rá pedig annak második kiadása is. Műveiről éles hangú, igazságtalan bírálatot fogalmazott meg nemzeti himnuszunk majdani szerzője, Kölcsey Ferenc (1790–1838) a Tudományos Gyűjtemény című folyóiratban. A kritika mélyen megrázta lelkileg Berzsenyit. Méltó válaszának megjelentetésére nyolc év elteltével – pont két évszázaddal ezelőtt – 1825-ben került sor Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel. Ezután már nem sok papírt pazarolt a versírásra; idejének tekintélyesebb részét inkább esztétikai, irodalmi tanulmányozásokra, továbbá családi- és birtokügyeinek, no meg egészségének helyreállítására próbálta fordítani. 205 esztendeje, 1820-ban Balatonfüreden kúráltatta magát, A füredi kúthoz strófáiban dicsérte a víz gyógyhatását. Az 1831-es kolerajárvány elől az Ajkai járásbeli Halimbán, Lídia nevű, nagy műveltségű leányánál húzódott meg. (Berzsenyi Lídia [1800–1849] 1825-től volt a nagyalásonyi illetékességű Barcza Károly [1790–1860] földbirtokos neje; halimbai kúriájukban laktak.) Ekkor írta Emlékkönyvbe című költeményét Boday Amelie kisasszonynak, Halimbán megjegyzéssel. (Ez a bizonyos Amelie állítólag Lídia barátnője volt.)

Az oly sokat mellőzött alkotó egyetlen nyilvános elégtételére-megbecsülésére 195 éve került sor, amikor a Magyar Tudós Társaság (Magyar Tudományos Akadémia) 1830. november 17-én első vidéki, rendes tagjává választotta. Fontos megjegyezni, hogy Berzsenyit és költészetét a modern Magyarország egyik megteremtője, a nemzeti liberális mozgalom legjelentősebb személyisége, a reformkori Balatonfüred gyakori vendége, gróf Széchenyi István (1791–1860) értékelte a legjobban; annyira kiválónak tartotta a Berzsenyi-féle rigmusokat, hogy kívülről fújta azokat. Munkáiban, beszédeiben idézte Berzsenyit, különösen A magyarokhoz ezen sorait: „Minden ország támasza, talpköve / A tiszta erkölcs, mely ha megvész: / Róma ledűl, s rabigába görbed.” Nem véletlen, hogy a Hitelben (1830) is több Berzsenyi-utalást alkalmazott. Mielőtt 1832-ben személyesen megismerkedtek, Széchenyi már korábban elküldte Berzsenyinek a Lovakrul (1828) szóló irományát, de Berzsenyi neve még előbbre, „a legnagyobb magyar” naplójegyzeteiben is felbukkant. Sokat mond az is, hogy egyik levelében „Legvalódibban tisztelt Hazámfia!”-ként szólította meg a nemes lírikust. Tisztelte, szerette, becsülte, sőt nemcsak simán rímfaragónak, de „látóembernek”, kis híján prófétának tartotta Széchenyi Berzsenyit.

Múlt századi, tragikus fátumú dalnokunk, Radnóti Miklós (1909–1944) írta 1936-ban, a Nyugat-havilapban: „»Szívemnek ember és rokon kebel kell…« – kiáltotta, és egész életében egyedül maradt, sértődötten és ideges magányban. Az érzékeny embert, a hatalmas indulatú költőt legyőzi a világ. Egyedül volt és pályája nagyobb fele költészete igazolásával telt el… Dániel ő… a név minden nagy erejével s kissé rettenetével is. Messzi és közeli, zordon és szelíd, sértetlen próféta az oroszlánok között, és testvér az elesettségben. Az oroszlánok között…? Fölütöm a Bibliát. »Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is« – olvasom. Továbblapozok és a gyűlölet tizenkilenc évére gondolok. És újra olvasom: »S egyedül én, Dániel láttam e látomást, a férfiak pedig, akik velem valának, nem látták a látomást.«”

Kerecsényi Zoltán (a pápai Petőfi Városbarát Egylet ügyvivője)

 

