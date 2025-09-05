Vers
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására
Ki már a Mennyek
fehér lilioma vagy,
ki már életében
a föld fölött járt,
reményt osztott,
s SZERETET-et,
s erős hitben állt…
Most érted szól
a harang, neked szól
az ének…
Isten földi helytartója
„boldoggá” tett téged,
fohászom hozzád száll,
tégy még annyit, kérlek,
hogy ifjú szívekbe
vetett magod
kisarjadjon végre!
Ámen
Villányi Edit
Szigliget, Veszprém, Litér
2025. 09. 06.
