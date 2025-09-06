szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boldoggá avatás

14 perce

Még két alkalommal megtekinthető a film Bódi Mária Magdolna életéről

Címkék#Foton#történet#Bódi Mária Magdolna#játékfilm

Ismerje meg a boldoggá avatott Magdolna történetét.

Farkas Réka

Az ünnepségre készülve a veszprémi Foton Audiovizuális Centrum különleges vetítéssorozattal várja a nézőket. A középpontban Buvári Tamás 2020-ban bemutatott, „Magdolna” című játékfilmje áll, ami Bódi Mária Magdolna életéről szól.

Tekintsük meg a Fotonban Bódi Mária Magdolna történetét.
Tekintsük meg a Fotonban Bódi Mária Magdolna történetét.
Forrás: fotonveszprem.hu

Ismerje meg Bódi Mária Magdolna történetét 

A Foton vetítési időpontjai:

  • 2025.    szeptember 4., csütörtök 18:00
  • 2025.    szeptember 12., péntek 17:00 – különleges alkalom, hiszen ekkor közönségtalálkozóval egybekötve tekinthetik meg az érdeklődők a filmet.

A vetítések reklámmentesen, pontosan kezdődnek, ezért érdemes időben érkezni. A Foton különleges hangulatát tovább emeli, hogy a mozitérben a film alatt kávé, tea, fröccs vagy akár sör is fogyasztható. 

A jegyárak kedvezőek: a teljes árú belépő 2 550 forint, diákoknak, nyugdíjasoknak és gyermekeknek pedig 2 150 forintért váltható jegy.

A film nem hagyományos életrajzi mű, hanem lírai, fekete-fehér dráma, melyet a rendező „görög sorstragédiaként” jellemzett. A Szeret Film Egyesület közösségi finanszírozásával, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával készült. Nagy Katica főszereplésével erőteljesen ragadja meg Magdolna tisztaságát és bátorságát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu