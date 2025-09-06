Még két alkalommal megtekinthető a film Bódi Mária Magdolna életéről

Az ünnepségre készülve a veszprémi Foton Audiovizuális Centrum különleges vetítéssorozattal várja a nézőket. A középpontban Buvári Tamás 2020-ban bemutatott, „Magdolna” című játékfilmje áll, ami Bódi Mária Magdolna életéről szól.

Tekintsük meg a Fotonban Bódi Mária Magdolna történetét.

Forrás: fotonveszprem.hu

Ismerje meg Bódi Mária Magdolna történetét

A Foton vetítési időpontjai:

2025. szeptember 4., csütörtök 18:00

2025. szeptember 12., péntek 17:00 – különleges alkalom, hiszen ekkor közönségtalálkozóval egybekötve tekinthetik meg az érdeklődők a filmet.

A vetítések reklámmentesen, pontosan kezdődnek, ezért érdemes időben érkezni. A Foton különleges hangulatát tovább emeli, hogy a mozitérben a film alatt kávé, tea, fröccs vagy akár sör is fogyasztható.

A jegyárak kedvezőek: a teljes árú belépő 2 550 forint, diákoknak, nyugdíjasoknak és gyermekeknek pedig 2 150 forintért váltható jegy.

A film nem hagyományos életrajzi mű, hanem lírai, fekete-fehér dráma, melyet a rendező „görög sorstragédiaként” jellemzett. A Szeret Film Egyesület közösségi finanszírozásával, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával készült. Nagy Katica főszereplésével erőteljesen ragadja meg Magdolna tisztaságát és bátorságát.