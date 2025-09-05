2 órája
Bódi Mária Magdolna megrendítő története a Petőfi Színházban
Szeptember 5-én, pénteken különleges ünnepi eseményre várják az érdeklődőket a Veszprémi Petőfi Színházban.
A Veszprémi Petőfi Színházban kerül színpadra a Magdi című misztériumjáték, amely Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának előestéjén lesz megtekinthető.
Bódi Mária Magdolna előtt tisztelegnek
Az est megnyitóját Dr. Takács István érseki helynök tartja, aki az ifjúsági találkozón szolgáló érsek atyát képviseli. Az előadás születését az érsekség is támogatta – Udvardy György veszprémi érsek még az olvasópróbán is jelen volt –, így a darab mélyebb szakrális jelentést hordoz. A Topolcsányi Laura tollából született, Oberfrank Pál rendezésében színpadra vitt mű különleges találkozási pont a színház és a hit között.
Az eseményen római és vatikáni vendégek is részt vesznek, tovább emelve az est ünnepélyességét. A Magdi ezúttal nem csupán színházi bemutató, hanem a Veszprém Vármegyei Ifjúsági Fesztivál (ViFi-Feszt) egyetlen hivatalos rendezvénye is, amely méltó nyitánya lehet a fesztivál ifjúsági közösségeket megszólító programjának.
Alig huszonhárom év - ennyi adatott neki a földi létben. Tettei mégis úgy őrizték emlékezetét, hogy boldoggá avatását maga Mindszenty József kezdeményezte még 1945-ben. Nyolcvan évvel később a litéri munkáslány végre helyet kap a boldogok között.
Az előadás 2025. 09. 05-én, pénteken 19:00 órakor kezdődik.
A jegyárakról és egyéb információkról a Petőfi Színház weboldalán tájékozódhatnak, ide kattintva.
