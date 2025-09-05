Bódi Mária Magdolna megrendítő története a Petőfi Színházban

A Veszprémi Petőfi Színházban kerül színpadra a Magdi című misztériumjáték, amely Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának előestéjén lesz megtekinthető.

Bódi Mária Magdolna történetét tekinthetjük meg a Petőfi Színházban.

Forrás: petofiszinhaz.hu

Bódi Mária Magdolna előtt tisztelegnek

Az est megnyitóját Dr. Takács István érseki helynök tartja, aki az ifjúsági találkozón szolgáló érsek atyát képviseli. Az előadás születését az érsekség is támogatta – Udvardy György veszprémi érsek még az olvasópróbán is jelen volt –, így a darab mélyebb szakrális jelentést hordoz. A Topolcsányi Laura tollából született, Oberfrank Pál rendezésében színpadra vitt mű különleges találkozási pont a színház és a hit között.

Az eseményen római és vatikáni vendégek is részt vesznek, tovább emelve az est ünnepélyességét. A Magdi ezúttal nem csupán színházi bemutató, hanem a Veszprém Vármegyei Ifjúsági Fesztivál (ViFi-Feszt) egyetlen hivatalos rendezvénye is, amely méltó nyitánya lehet a fesztivál ifjúsági közösségeket megszólító programjának.

Alig huszonhárom év - ennyi adatott neki a földi létben. Tettei mégis úgy őrizték emlékezetét, hogy boldoggá avatását maga Mindszenty József kezdeményezte még 1945-ben. Nyolcvan évvel később a litéri munkáslány végre helyet kap a boldogok között.

Az előadás 2025. 09. 05-én, pénteken 19:00 órakor kezdődik.

A jegyárakról és egyéb információkról a Petőfi Színház weboldalán tájékozódhatnak, ide kattintva.