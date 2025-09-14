szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folklór

1 órája

Boszorkányok és lidércek járták a vármegyét

Címkék#legenda#hiedelem#lidérc#boszorkány

Itt az ősz, itt van újra. Beköszöntött a szellemek és mondák időszaka vármegyénkbe.

Farkas Réka

Nem kell megijedni: ez az időszak a forró csoki és a betakarítás kezdete is. Veszprém vármegyében a boszorkányokkal és mágikus praktikákkal kapcsolatos hiedelmek évszázadokon át elevenen éltek a helyi közösségekben.

Boszorkányok, lidércek és betakarítás
Boszorkányok, lidércek és betakarítás
Illusztráció: Pexels

A vármegyei településeken a boszorkányokkal kapcsolatos félelmek és legendák a mindennapi élet részei voltak, és gyakran a társadalmi konfliktusok tükröződései is lehettek.

Boszorkánymondák Veszprém vármegyében

Vanyola

A helyiek úgy tartották, hogy ha valaki boszorkányt látott, bal kézzel keresztet kellett vetnie, hogy elűzze a gonoszt. Éjjel, ha lidérc jelent meg, a lábakat keresztbe téve próbálták távol tartani a szellemet. Különösen a Luca napjához kötődő hiedelmek voltak erőteljesek: ha valaki éjszaka indult útnak, és a hátán nem volt toll egy kis zacskóban, a boszorkány elvihette őt egy mély verembe, ahol egy hétig verte.

Vaszar 

Ezen a településen a boszorkányság vádja már konkrét társadalmi konfliktusokhoz kapcsolódott. 1759-ben egy pásztort azzal vádoltak, hogy mágikus eljárásokkal gyógyított, sőt, állítólag farkasokat küldött ellenségeire, hogy azok megöljék őket.

Papkeszi 

Itt szintén előfordultak boszorkánysággal kapcsolatos vádak. A helyiek szerint bizonyos személyek rontottak és gyógyítottak mágikus praktikákkal, és babot, tökmagot vagy villát kértek kölcsön, esetenként tehénürüléket akasztottak a füstölőbe.

Öcs

Öcs környékén fennmaradt hiedelem szerint a boszorkányok éjszakánként seprűnyélen vagy „ördögló” hátán szálltak át a falvak felett. A helyiek úgy tartották, hogy ilyenkor rikácsoló kacaj hallatszott az erdőből, és ha valaki keresztet vetett, az megvédte a portáját a rontástól. Ezek a történetek nemcsak félelmet keltettek, hanem magyarázatot adtak a szokatlan zajokra vagy a kóborló állatok viselkedésére is.

Bakonybél

A Bakony rengetegének közepén fekvő Bakonybélt régóta a természetfeletti erők helyének tartották. A népi hagyomány szerint az erdők mélyén éjszakánként tűzfény villant, és ez a boszorkányok titkos gyűléseit jelezte. Úgy hitték, hogy Luca napján vagy Szent Iván éjjelén különösen erős a jelenlétük, és a falubeliek fokhagymával, szentelt vízzel próbálták elűzni a rontást.

Sümeg

Sümegen a helyiek úgy tartották, hogy a vár környékén élő asszonyok között akadtak olyanok, akik boszorkányos tudással bírtak. Egyes történetek szerint éjszaka fekete macskává változva jártak a szőlőkben, és kárt tettek a termésben. Más mondákban gyógyító füveket ismerő asszonyokról esik szó, akiket félt és tisztelt is a közösség.

A helyi legendák és vallomások révén ma is betekintést nyerhetünk abba, hogyan élt a félelem és a csodavárás a vármegyei közösségekben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu