Boszorkányok és lidércek járták a vármegyét

Nem kell megijedni: ez az időszak a forró csoki és a betakarítás kezdete is. Veszprém vármegyében a boszorkányokkal és mágikus praktikákkal kapcsolatos hiedelmek évszázadokon át elevenen éltek a helyi közösségekben.

Boszorkányok, lidércek és betakarítás

Illusztráció: Pexels

A vármegyei településeken a boszorkányokkal kapcsolatos félelmek és legendák a mindennapi élet részei voltak, és gyakran a társadalmi konfliktusok tükröződései is lehettek.

Boszorkánymondák Veszprém vármegyében

Vanyola

A helyiek úgy tartották, hogy ha valaki boszorkányt látott, bal kézzel keresztet kellett vetnie, hogy elűzze a gonoszt. Éjjel, ha lidérc jelent meg, a lábakat keresztbe téve próbálták távol tartani a szellemet. Különösen a Luca napjához kötődő hiedelmek voltak erőteljesek: ha valaki éjszaka indult útnak, és a hátán nem volt toll egy kis zacskóban, a boszorkány elvihette őt egy mély verembe, ahol egy hétig verte.

Vaszar

Ezen a településen a boszorkányság vádja már konkrét társadalmi konfliktusokhoz kapcsolódott. 1759-ben egy pásztort azzal vádoltak, hogy mágikus eljárásokkal gyógyított, sőt, állítólag farkasokat küldött ellenségeire, hogy azok megöljék őket.

Papkeszi

Itt szintén előfordultak boszorkánysággal kapcsolatos vádak. A helyiek szerint bizonyos személyek rontottak és gyógyítottak mágikus praktikákkal, és babot, tökmagot vagy villát kértek kölcsön, esetenként tehénürüléket akasztottak a füstölőbe.

Öcs

Öcs környékén fennmaradt hiedelem szerint a boszorkányok éjszakánként seprűnyélen vagy „ördögló” hátán szálltak át a falvak felett. A helyiek úgy tartották, hogy ilyenkor rikácsoló kacaj hallatszott az erdőből, és ha valaki keresztet vetett, az megvédte a portáját a rontástól. Ezek a történetek nemcsak félelmet keltettek, hanem magyarázatot adtak a szokatlan zajokra vagy a kóborló állatok viselkedésére is.

Bakonybél

A Bakony rengetegének közepén fekvő Bakonybélt régóta a természetfeletti erők helyének tartották. A népi hagyomány szerint az erdők mélyén éjszakánként tűzfény villant, és ez a boszorkányok titkos gyűléseit jelezte. Úgy hitték, hogy Luca napján vagy Szent Iván éjjelén különösen erős a jelenlétük, és a falubeliek fokhagymával, szentelt vízzel próbálták elűzni a rontást.