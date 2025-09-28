Dr. Bubó-premier a Veszprémi Petőfi Színházban

Amikor 1973-ban a Magyar Televízió sugározni kezdte a rajzfilmet, egy ország várta az ikonikus harangszót. Az epizódokat Dr. Bubó egy-egy frappáns bölcsessége zárta le. Olyasmik hangzottak el, hogy „egy baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat sikerül beszereztetni”. De ez se rossz: „Ha az orvos lelkiismeretesen gyógyít, okykor maga alatt vágja a fát.” Hol volt – legalábbis nálunk – akkor még az „egészségipar”. (Itt elnézést kérve minden lelkiismeretes orvostól.)

Dr. Bubó okosságaiból jó néhány elhangzik a Veszprémi Petőfi Színház Kérem a következőt! – Dr. Bubó című mesejátékban

Fotó: Veszprémi Petőfi Színház/Kovács Bálint

Dr. Bubó a Veszprémi Petőfi Színházban

A jó doktor okosságaiból jó néhány további is elhangzik a Veszprémi Petőfi Színház Kérem a következőt! – Dr. Bubó című mesejátékban, amelynek szeptember 28-án, vasárnap volt a premierje. A vegyes korosztály alkotta közönség persze gurult a nevetéstől. A gyerekek főleg Romhányi József ma is tökéletesen „ülő” nyelvi bravúrjain és szellemesen megírt riposztjain kacagtak, a szülők pedig talán azon is, hogy az álltszőrbe-tollba bújtatott karakterek, valamint a helyzetek mennyire ismerősek a mai, 2025-ös mindennapokból. Sűrűn elhelyezett nevetéscsapdák, amelyekbe szívesen beleesik az ember.

A Dr. Bubó színpadra vitele igazi örömprojekt volt a színészeknek

Fotó: Veszprémi Petőfi Színház/Kovács Bálint

A Kérem a következőt! – Dr. Bubó nem csupán ezekért aratott sikert a teltházas bemutatón – és minden bizonnyal arat még sokáig –, hanem a megvalósításnak köszönhetően is. Palásthy Bea rendező sok-sok ötletet vitt bele az előadásba. Ez egyébként nem veszélytelen egy ennyire erős „alapanyag” esetében, mert ha kicsit megszalad a fűszert adagoló kéz, könnyen elnyomódnak az eredeti ízek. A leleményesség nem merül ki formai dolgokban. Mindvégig érezhetők a női energiák, a lágyság, az együttműködés keresésének parancsa, a szeretet. Ez, így, egyszerűen zseniális! Sejthető az is, hogy a Dr. Bubó színpadra vitele igazi örömprojekt volt a színészeknek. Simán úgy érezheti a néző, hogy Dr. Bubó mindig is Máté P. Gábor volt, de Módri Györgyi Ursulája is parádés. Itt jegyzendő meg, hogy a rajzfilm humorforrásai, nevezetesen a méretbeli különbség és a lehetetlen – igaz, csak plátói – bagoly-medve szerelem közül a színpadon csak az utóbbi áll rendelkezésre. A két színművész azonban ezt az utolsó cseppig, gyermeki élvezettel ki is használja, így hiányérzete senkinek nem lehetett. (A reakciókból ítélve nem is volt.) De mindenki más is lubickol a szerepében. Ami külön jó, hogy senki nem próbálja görcsösen utánozni a rajzfilmben látott figurákat. Cservenák Vilmos Csőrmestere egy picit mintha kíméletesebb lenne a Küldönccel (Gaál Attila Csaba), aki talán nem annyira szélsőségesen alamuszi, hogy gúnyt váltson ki. A teknősbéka is ember, jár neki a méltóság. A női kéz, ugye... Horváth Dániel olyan parádét ad elő a színpadon Nyúlként és Kandúrként, hogy az ember szája már szinte belefájdul a mosolygásba. Az arckifejezése, a mozdulatai mind-mind poénbombák, úgy is, hogy a szöveg se kutya. Szederjesi Teodórának elképesztően jól áll a képzelt beteg Lúd és a csinos, kacér, hányaveti, ám – mint kiderül – mélyen érző Kakukk szerepe. Soltis Eleonóra Mókusnéként és Madame Tyúkként jelenik meg a színpadon. Ekkor különösen érdemes figyelni a nézőtérről, mert játéka tele van finomsággal, azon érződik az eddigi számtalan, kiválóan eljátszott nagy szerep. Rubold Emília Pocoknéként és Szamárnéként remekel. Utóbbiként szerető féltő társa a férjének, a Szamárnak, aki a sztereotípiákat szeretné legyőzni – meglehetősen sztereotip módon. De ez is megbocsátva, hála Flór Máté Gellértnek. Neki aztán nincs könnyű dolga, hiszen Vizslaként, Kacsaként és Harkályként is helyt kell állnia. Helyt is áll, de hogy.