Dr. Bubó-premier a Veszprémi Petőfi Színházban
Romhányi „Rímhányó” József, valamint alkotótársa, Nepp József valószínűleg nem gondolta volna a ’70-es évek elején – bár ki tudja, elvégre két zseniről beszélünk –, hogy Dr. Bubó Kérem a következőt!-mondása az évtizedek alatt gazdagodik némi új jelentéstartalommal.
Amikor 1973-ban a Magyar Televízió sugározni kezdte a rajzfilmet, egy ország várta az ikonikus harangszót. Az epizódokat Dr. Bubó egy-egy frappáns bölcsessége zárta le. Olyasmik hangzottak el, hogy „egy baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat sikerül beszereztetni”. De ez se rossz: „Ha az orvos lelkiismeretesen gyógyít, okykor maga alatt vágja a fát.” Hol volt – legalábbis nálunk – akkor még az „egészségipar”. (Itt elnézést kérve minden lelkiismeretes orvostól.)
Dr. Bubó a Veszprémi Petőfi Színházban
A jó doktor okosságaiból jó néhány további is elhangzik a Veszprémi Petőfi Színház Kérem a következőt! – Dr. Bubó című mesejátékban, amelynek szeptember 28-án, vasárnap volt a premierje. A vegyes korosztály alkotta közönség persze gurult a nevetéstől. A gyerekek főleg Romhányi József ma is tökéletesen „ülő” nyelvi bravúrjain és szellemesen megírt riposztjain kacagtak, a szülők pedig talán azon is, hogy az álltszőrbe-tollba bújtatott karakterek, valamint a helyzetek mennyire ismerősek a mai, 2025-ös mindennapokból. Sűrűn elhelyezett nevetéscsapdák, amelyekbe szívesen beleesik az ember.
A Kérem a következőt! – Dr. Bubó nem csupán ezekért aratott sikert a teltházas bemutatón – és minden bizonnyal arat még sokáig –, hanem a megvalósításnak köszönhetően is. Palásthy Bea rendező sok-sok ötletet vitt bele az előadásba. Ez egyébként nem veszélytelen egy ennyire erős „alapanyag” esetében, mert ha kicsit megszalad a fűszert adagoló kéz, könnyen elnyomódnak az eredeti ízek. A leleményesség nem merül ki formai dolgokban. Mindvégig érezhetők a női energiák, a lágyság, az együttműködés keresésének parancsa, a szeretet. Ez, így, egyszerűen zseniális! Sejthető az is, hogy a Dr. Bubó színpadra vitele igazi örömprojekt volt a színészeknek. Simán úgy érezheti a néző, hogy Dr. Bubó mindig is Máté P. Gábor volt, de Módri Györgyi Ursulája is parádés. Itt jegyzendő meg, hogy a rajzfilm humorforrásai, nevezetesen a méretbeli különbség és a lehetetlen – igaz, csak plátói – bagoly-medve szerelem közül a színpadon csak az utóbbi áll rendelkezésre. A két színművész azonban ezt az utolsó cseppig, gyermeki élvezettel ki is használja, így hiányérzete senkinek nem lehetett. (A reakciókból ítélve nem is volt.) De mindenki más is lubickol a szerepében. Ami külön jó, hogy senki nem próbálja görcsösen utánozni a rajzfilmben látott figurákat. Cservenák Vilmos Csőrmestere egy picit mintha kíméletesebb lenne a Küldönccel (Gaál Attila Csaba), aki talán nem annyira szélsőségesen alamuszi, hogy gúnyt váltson ki. A teknősbéka is ember, jár neki a méltóság. A női kéz, ugye... Horváth Dániel olyan parádét ad elő a színpadon Nyúlként és Kandúrként, hogy az ember szája már szinte belefájdul a mosolygásba. Az arckifejezése, a mozdulatai mind-mind poénbombák, úgy is, hogy a szöveg se kutya. Szederjesi Teodórának elképesztően jól áll a képzelt beteg Lúd és a csinos, kacér, hányaveti, ám – mint kiderül – mélyen érző Kakukk szerepe. Soltis Eleonóra Mókusnéként és Madame Tyúkként jelenik meg a színpadon. Ekkor különösen érdemes figyelni a nézőtérről, mert játéka tele van finomsággal, azon érződik az eddigi számtalan, kiválóan eljátszott nagy szerep. Rubold Emília Pocoknéként és Szamárnéként remekel. Utóbbiként szerető féltő társa a férjének, a Szamárnak, aki a sztereotípiákat szeretné legyőzni – meglehetősen sztereotip módon. De ez is megbocsátva, hála Flór Máté Gellértnek. Neki aztán nincs könnyű dolga, hiszen Vizslaként, Kacsaként és Harkályként is helyt kell állnia. Helyt is áll, de hogy.
Dr. Bubó-premier a Veszprémi Petőfi SzínházbanFotók: Veszprémi Petőfi Színház/Kovács Bálint
A Dr. Bubó nagy erényei közé tartozik a mindenféle túlzástól mentes, mégis látványos színpadkép, és Kovács Tímea jelmezei is telitalálatok. A színpadi zenéért felelős Horváth Péter prímán idézi meg a régi, jól ismert dallamokat.
Ahogy Csőrmester mondaná: „Ez nagyon jó, a kiskésit!”
Hankó András