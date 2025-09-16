szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Művészet

1 órája

Fények és hangulatok – Bojtor Károly inspiráló világa fotókon (galéria)

Címkék#Fülöp Ildikó#Nagy Lajos#fotós#fény#Bojtor Károly#világ#festmény

Bojtor Károly életműve ma is inspiráló hatással van a művészekre és a közönségre. A Művészetek Házában látható kiállításon a festmények mellett kortárs fotók is bemutatják a művész szellemiségét.

Veol.hu

A művészetkedvelőknek és fotósoknak egyaránt érdemes ellátogatni a Művészetek Házába, ahol a Bojtor Károly emléket idéző fotópályázat kiállítása vár. A tárlat a festőművész életművéből válogatott tájképeket és csendéleteket mutat be, és kiegészíti azokat a kortárs fotóművészek alkotásaival, akik Bojtor szellemiségét és hangulatát saját látásmódjukban értelmezték újra. A pályázat részeként a mesterséges intelligenciával készült képek is helyet kaptak, így a kiállítás egyszerre tisztelgés a múlt előtt és friss, kreatív élmény a jelennek.

A kiállításon Bojtor Károly festményei mellett kortárs fotók is bemutatásra kerülnek Fotó: Fülöp Ildikó/ Napló
A kiállításon Bojtor Károly festményei mellett kortárs fotók is bemutatásra kerülnek
 Fotó: Fülöp Ildikó/ Napló 

Bojtor Károly művészete fotón is látható

A pályázatra meghívott fotósok – Áfrány Gábor, Baumann Béla, Godzsa Zoárd, Navratil Ferenc, Szalai Csaba, Toroczkai Csaba és lapunk fotósai: Fülöp Ildikó, Nagy Lajos – saját látásmódjukban dolgozták fel Bojtor műveit. A fotókon a festmények hangulatát, a fények játékát és a természet finom részleteit idézik meg, miközben saját kreatív interpretációjukat is hozzáadják. Szalai Csaba szerint Bojtor balatoni tájképei naplementés, meditatív hangulatukkal valóságos érzelmi utazásra invitálnak, ahol a természet békéje és a belső csend találkozik.

Fények és hangulatok – Bojtor Károly inspiráló világa fotókon

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Bojtor Károly (1933–1999) Nógrád megyei származású, a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult, mesterei Pap Gyula és Domanovszky Endre voltak. Élete utolsó húsz évét Veszprémben töltötte, ahol a város kulturális életének meghatározó alakja lett. Festményein a természet, a táj és az ember kapcsolata jelenik meg, nyugalmat és harmóniát sugározva. Színvilága visszafogott, mégis erőteljes, a föld színeit, a fények és árnyékok játékát ragadja meg, miközben a humanizmus és az emberi értékek iránti elkötelezettség is átsüt művein.

A kiállítás a Bojtor-festmények és a fotók párhuzamos megjelenítésével egyedi lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók felfedezzék, miként hat Bojtor Károly szellemisége a mai művészetre. A tárlat 2025. október 19-ig tekinthető meg a Művészetek Házában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, aki szeretne elmerülni a fények, tájak és a nyugalom világában, és testközelből tapasztalni, hogyan él tovább a festőművész üzenete a mai alkotásokban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu