Fények és hangulatok – Bojtor Károly inspiráló világa fotókon (galéria)
Bojtor Károly életműve ma is inspiráló hatással van a művészekre és a közönségre. A Művészetek Házában látható kiállításon a festmények mellett kortárs fotók is bemutatják a művész szellemiségét.
A művészetkedvelőknek és fotósoknak egyaránt érdemes ellátogatni a Művészetek Házába, ahol a Bojtor Károly emléket idéző fotópályázat kiállítása vár. A tárlat a festőművész életművéből válogatott tájképeket és csendéleteket mutat be, és kiegészíti azokat a kortárs fotóművészek alkotásaival, akik Bojtor szellemiségét és hangulatát saját látásmódjukban értelmezték újra. A pályázat részeként a mesterséges intelligenciával készült képek is helyet kaptak, így a kiállítás egyszerre tisztelgés a múlt előtt és friss, kreatív élmény a jelennek.
Bojtor Károly művészete fotón is látható
A pályázatra meghívott fotósok – Áfrány Gábor, Baumann Béla, Godzsa Zoárd, Navratil Ferenc, Szalai Csaba, Toroczkai Csaba és lapunk fotósai: Fülöp Ildikó, Nagy Lajos – saját látásmódjukban dolgozták fel Bojtor műveit. A fotókon a festmények hangulatát, a fények játékát és a természet finom részleteit idézik meg, miközben saját kreatív interpretációjukat is hozzáadják. Szalai Csaba szerint Bojtor balatoni tájképei naplementés, meditatív hangulatukkal valóságos érzelmi utazásra invitálnak, ahol a természet békéje és a belső csend találkozik.
Fények és hangulatok – Bojtor Károly inspiráló világa fotókonFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Bojtor Károly (1933–1999) Nógrád megyei származású, a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult, mesterei Pap Gyula és Domanovszky Endre voltak. Élete utolsó húsz évét Veszprémben töltötte, ahol a város kulturális életének meghatározó alakja lett. Festményein a természet, a táj és az ember kapcsolata jelenik meg, nyugalmat és harmóniát sugározva. Színvilága visszafogott, mégis erőteljes, a föld színeit, a fények és árnyékok játékát ragadja meg, miközben a humanizmus és az emberi értékek iránti elkötelezettség is átsüt művein.
A kiállítás a Bojtor-festmények és a fotók párhuzamos megjelenítésével egyedi lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók felfedezzék, miként hat Bojtor Károly szellemisége a mai művészetre. A tárlat 2025. október 19-ig tekinthető meg a Művészetek Házában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, aki szeretne elmerülni a fények, tájak és a nyugalom világában, és testközelből tapasztalni, hogyan él tovább a festőművész üzenete a mai alkotásokban.