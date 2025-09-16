Fények és hangulatok – Bojtor Károly inspiráló világa fotókon (galéria)

A művészetkedvelőknek és fotósoknak egyaránt érdemes ellátogatni a Művészetek Házába, ahol a Bojtor Károly emléket idéző fotópályázat kiállítása vár. A tárlat a festőművész életművéből válogatott tájképeket és csendéleteket mutat be, és kiegészíti azokat a kortárs fotóművészek alkotásaival, akik Bojtor szellemiségét és hangulatát saját látásmódjukban értelmezték újra. A pályázat részeként a mesterséges intelligenciával készült képek is helyet kaptak, így a kiállítás egyszerre tisztelgés a múlt előtt és friss, kreatív élmény a jelennek.

A kiállításon Bojtor Károly festményei mellett kortárs fotók is bemutatásra kerülnek

Fotó: Fülöp Ildikó/ Napló

Bojtor Károly művészete fotón is látható

A pályázatra meghívott fotósok – Áfrány Gábor, Baumann Béla, Godzsa Zoárd, Navratil Ferenc, Szalai Csaba, Toroczkai Csaba és lapunk fotósai: Fülöp Ildikó, Nagy Lajos – saját látásmódjukban dolgozták fel Bojtor műveit. A fotókon a festmények hangulatát, a fények játékát és a természet finom részleteit idézik meg, miközben saját kreatív interpretációjukat is hozzáadják. Szalai Csaba szerint Bojtor balatoni tájképei naplementés, meditatív hangulatukkal valóságos érzelmi utazásra invitálnak, ahol a természet békéje és a belső csend találkozik.