Szezonzáró élmény: Korda György és Balázs Klári élőben a Gyárkertben!

A program este 18.30-kor kezdődik, amikor a kapuk megnyílnak, és a hangulatot Enikő Parti melegíti be. A warm-up során a közönség fokozatosan hangolódhat a késő esti fő produkcióra, miközben a Gyárkert csodálatos környezete, a zöld lombkoronák és a kora őszi esti levegő együttese tökéletes előjátékot nyújt a koncerthez. Az Enikő Parti alatt a látogatók kényelmesen elfoglalhatják helyüket, beszélgethetnek barátaikkal, és kortyolhatják a frissítőket, miközben a színpadon fokozatosan felépül a hangulat.

Gyárkert-csúcsest: Korda György és Balázs Klári búcsúztatja a szezont!

Forrás: Korda György és Balázs Klári/Facebook

Korda György és Balázs Klári élőben a Gyárkertben

A koncert fénypontja 20.30-kor kezdődik, amikor Korda György és Balázs Klári lép színpadra. Az este során a közönség hallhatja a legnagyobb slágereket, a jól ismert duetteket, valamint a romantikus, meghitt dalokat, amelyek hosszú évek óta kötik össze a rajongókat a két legendás előadóval. Korda György karizmatikus előadásmódja és Balázs Klári érzelemdús hangja garantálja, hogy minden dal egy különleges élménnyé váljon. A koncert során a közönség nemcsak hallgató, hanem részese is lesz az élménynek, énekelhet, tapsolhat és átélheti a zene varázsát a nyári estében.

A Gyárkert 2025-ös nyári szezonjának záróestje ideális alkalom arra, hogy családok, baráti társaságok vagy párok együtt élvezzék a szezon utolsó nagy szabadtéri koncertjét. Az esemény kiváló lehetőséget nyújt arra is, hogy a helyszín csodás környezetét és a közönség együttlétét egyszerre élvezzük. A Gyárkert a nyár során már számos koncertet és kulturális programot kínált, de a szezon lezárása Korda György és Balázs Klári fellépésével igazi csúcspont lesz.

Ne hagyd ki ezt az estét! A szeptember 13-i koncert minden zenerajongó számára felejthetetlen élményt ígér, legyen szó akár a régi slágerekről, akár a színpadi varázslatról. Készüljünk együtt a nyár utolsó nagy zenei eseményére, hiszen egy ilyen estéhez hasonló élményt hosszú ideig nem nyújt más program a városban.