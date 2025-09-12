szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

1 órája

Szezonzáró élmény: Korda György és Balázs Klári élőben a Gyárkertben!

Címkék#koncert#Korda György#Balázs Klári#program

Már csak egy nap van hátra, és szeptember 13-án, szombaton egy igazán különleges estével búcsúzik a Gyárkert a 2025-ös nyári szezonjától. Az év egyik legjobban várt eseményén Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul a fesztivál, garantálva a felejthetetlen hangulatot minden látogató számára.

Titzl Vivien

A program este 18.30-kor kezdődik, amikor a kapuk megnyílnak, és a hangulatot Enikő Parti melegíti be. A warm-up során a közönség fokozatosan hangolódhat a késő esti fő produkcióra, miközben a Gyárkert csodálatos környezete, a zöld lombkoronák és a kora őszi esti levegő együttese tökéletes előjátékot nyújt a koncerthez. Az Enikő Parti alatt a látogatók kényelmesen elfoglalhatják helyüket, beszélgethetnek barátaikkal, és kortyolhatják a frissítőket, miközben a színpadon fokozatosan felépül a hangulat.

Gyárkert csúcsest: Korda György és Balázs Klári búcsúztatja a szezont!
Gyárkert-csúcsest: Korda György és Balázs Klári búcsúztatja a szezont!
Forrás: Korda György és Balázs Klári/Facebook

Korda György és Balázs Klári élőben a Gyárkertben

A koncert fénypontja 20.30-kor kezdődik, amikor Korda György és Balázs Klári lép színpadra. Az este során a közönség hallhatja a legnagyobb slágereket, a jól ismert duetteket, valamint a romantikus, meghitt dalokat, amelyek hosszú évek óta kötik össze a rajongókat a két legendás előadóval. Korda György karizmatikus előadásmódja és Balázs Klári érzelemdús hangja garantálja, hogy minden dal egy különleges élménnyé váljon. A koncert során a közönség nemcsak hallgató, hanem részese is lesz az élménynek, énekelhet, tapsolhat és átélheti a zene varázsát a nyári estében.

A Gyárkert 2025-ös nyári szezonjának záróestje ideális alkalom arra, hogy családok, baráti társaságok vagy párok együtt élvezzék a szezon utolsó nagy szabadtéri koncertjét. Az esemény kiváló lehetőséget nyújt arra is, hogy a helyszín csodás környezetét és a közönség együttlétét egyszerre élvezzük. A Gyárkert a nyár során már számos koncertet és kulturális programot kínált, de a szezon lezárása Korda György és Balázs Klári fellépésével igazi csúcspont lesz.

Ne hagyd ki ezt az estét! A szeptember 13-i koncert minden zenerajongó számára felejthetetlen élményt ígér, legyen szó akár a régi slágerekről, akár a színpadi varázslatról. Készüljünk együtt a nyár utolsó nagy zenei eseményére, hiszen egy ilyen estéhez hasonló élményt hosszú ideig nem nyújt más program a városban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu