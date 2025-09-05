szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véget ér a szezon

2 órája

Necc Party: retró slágerekkel és rendhagyó bulihangulattal búcsúzik a nyár a Gyárkertben

Címkék#koncert#Gyárkert Kultúrpark#Necc Party#bulihangulat#nyár#Veszprém

Szeptember 6-án, szombaton különleges eseményre készül Veszprém: nyárbúcsúztató Necc Partyval zárja a szezont a Gyárkert. A rendezvény ezúttal rendhagyó formában valósul meg, hiszen a megszokott programhoz képest meghosszabbított mulatsággal várják a látogatókat. A kapunyitás 18.30-kor lesz, a buli pedig éjfélig tart, így a közönség egy utolsó, maratoni estével búcsúztathatja a pezsgő nyarat.

Titzl Vivien

A szervezők köszönetüket fejezik ki a veszprémi lakóknak, akik a nyári koncertek és rendezvények idején türelemmel és megértéssel fogadták a Gyárkert Kultúrpark élénk életét. A város támogatása nélkül – mondják – nem lehetett volna ilyen színes és élménydús szezont összehozni. Éppen ezért igyekeznek a nyár utolsó hétvégéjén egy igazán emlékezetes bulival megkoronázni az idei programsorozatot.

Necc Partyval búcsúzik a nyár a Gyárkert Kultúrparkban
Necc Partyval búcsúzik a nyár a Gyárkert Kultúrparkban
Forrás: Gyárkert Kultúrpark/Facebook

Az este első részében DJ Sosemvolt gondoskodik a ráhangolódásról, majd 20 órától kezdetét veszi a legendás Necc Party, amely a ’90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel repíti vissza a közönséget az időben. Egy estére mindenki újra átélheti a fiatalság, a bakelitek és a kultikus dallamok korszakát, amikor a tánctér szinte magától mozdul a retró ütemekre.

Necc Partyval búcsúzik a nyár a Gyárkert Kultúrparkban

A jegyek gyorsan fogynak, így érdemes előre gondoskodni a belépőről. A szervezők külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a kommentekben felajánlott jegyek jelentős része érvénytelen vagy hamis lehet, ezért csak hivatalos forrásból ajánlott vásárolni.

A Gyárkert ezzel az eseménnyel nemcsak egy nyarat zár le, hanem egy közösségi élményt is ünnepel, amely Veszprém nyári kulturális életének fontos részévé vált.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu