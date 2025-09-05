1 órája
Necc Party: retró slágerekkel és rendhagyó bulihangulattal búcsúzik a nyár a Gyárkertben
Szeptember 6-án, szombaton különleges eseményre készül Veszprém: nyárbúcsúztató Necc Partyval zárja a szezont a Gyárkert. A rendezvény ezúttal rendhagyó formában valósul meg, hiszen a megszokott programhoz képest meghosszabbított mulatsággal várják a látogatókat. A kapunyitás 18.30-kor lesz, a buli pedig éjfélig tart, így a közönség egy utolsó, maratoni estével búcsúztathatja a pezsgő nyarat.
A szervezők köszönetüket fejezik ki a veszprémi lakóknak, akik a nyári koncertek és rendezvények idején türelemmel és megértéssel fogadták a Gyárkert Kultúrpark élénk életét. A város támogatása nélkül – mondják – nem lehetett volna ilyen színes és élménydús szezont összehozni. Éppen ezért igyekeznek a nyár utolsó hétvégéjén egy igazán emlékezetes bulival megkoronázni az idei programsorozatot.
Az este első részében DJ Sosemvolt gondoskodik a ráhangolódásról, majd 20 órától kezdetét veszi a legendás Necc Party, amely a ’90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel repíti vissza a közönséget az időben. Egy estére mindenki újra átélheti a fiatalság, a bakelitek és a kultikus dallamok korszakát, amikor a tánctér szinte magától mozdul a retró ütemekre.
Necc Partyval búcsúzik a nyár a Gyárkert Kultúrparkban
A jegyek gyorsan fogynak, így érdemes előre gondoskodni a belépőről. A szervezők külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a kommentekben felajánlott jegyek jelentős része érvénytelen vagy hamis lehet, ezért csak hivatalos forrásból ajánlott vásárolni.
A Gyárkert ezzel az eseménnyel nemcsak egy nyarat zár le, hanem egy közösségi élményt is ünnepel, amely Veszprém nyári kulturális életének fontos részévé vált.
