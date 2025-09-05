Necc Party: retró slágerekkel és rendhagyó bulihangulattal búcsúzik a nyár a Gyárkertben

A szervezők köszönetüket fejezik ki a veszprémi lakóknak, akik a nyári koncertek és rendezvények idején türelemmel és megértéssel fogadták a Gyárkert Kultúrpark élénk életét. A város támogatása nélkül – mondják – nem lehetett volna ilyen színes és élménydús szezont összehozni. Éppen ezért igyekeznek a nyár utolsó hétvégéjén egy igazán emlékezetes bulival megkoronázni az idei programsorozatot.

Necc Partyval búcsúzik a nyár a Gyárkert Kultúrparkban

Forrás: Gyárkert Kultúrpark/Facebook

Az este első részében DJ Sosemvolt gondoskodik a ráhangolódásról, majd 20 órától kezdetét veszi a legendás Necc Party, amely a ’90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel repíti vissza a közönséget az időben. Egy estére mindenki újra átélheti a fiatalság, a bakelitek és a kultikus dallamok korszakát, amikor a tánctér szinte magától mozdul a retró ütemekre.

A jegyek gyorsan fogynak, így érdemes előre gondoskodni a belépőről. A szervezők külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a kommentekben felajánlott jegyek jelentős része érvénytelen vagy hamis lehet, ezért csak hivatalos forrásból ajánlott vásárolni.

A Gyárkert ezzel az eseménnyel nemcsak egy nyarat zár le, hanem egy közösségi élményt is ünnepel, amely Veszprém nyári kulturális életének fontos részévé vált.