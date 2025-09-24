szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rekord

2 órája

Filmtörténeti siker: egymillió néző felett a Hogyan tudnék élni nélküled?

Címkék#magyar film#Balaton-part#Hogyan tudnék élni nélküled#siker

Hatalmas közönségsiker lett a tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték. A Nemzeti Filmintézet támogatásával, Kirády Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült alkotás a Demjén Ferenc-slágerekre épít, és már a premierjétől kezdve tömegeket vonzott a mozikba.

Titzl Vivien

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film a Balaton-part hangulatát idézve mutatja be egy baráti társaság szerelmekkel, csalódásokkal és zenével átszőtt történetét, amely egyaránt szól fiatalokhoz és idősebb generációkhoz.

A Hogyan tudnék élni nélküled? tavaly december óta uralja a mozikat
A Hogyan tudnék élni nélküled? tavaly december óta uralja a mozikat
Forrás: hogyan tudnék élni nélküled?/Facebook

A közönség lelkesedése azóta sem csökkent: a vetítések hónapok óta telt házzal futnak, a nyári kertmozikban is nagy sikerrel játszották, és a Veszprémben rendezett MOZ.GO fesztivál nyitóestjén pedig zsúfolásig megtelt a tér a film vetítésére. A történet és a zenék ereje túlmutat a mozivásznon: hamarosan színházi adaptáció készül belőle, a film zenei albuma pedig már 20 millió letöltés fölött jár, aranylemezzé vált. A produkció igazi kulturális jelenséggé nőtte ki magát, amely bizonyítja, hogy a magyar film újra képes országos közönséget megszólítani.

A film népszerűségét látva nem meglepő, hogy a folytatás forgatása már elkezdődött. A készítők ismét a Balaton-parton mesélnek majd el egy új történetet, ezúttal egy esküvő köré fonva a cselekményt. A régi barátok újra összegyűlnek, ám a nagy napot természetesen félreértések, bonyodalmak és érzelmi hullámvasút kíséri. A rendezői ígéret szerint a második rész sem nélkülözi majd a romantikát, a humort, a drámai fordulatokat és természetesen a Demjén-dalokat. Demjén Ferenc egy veszprémi koncerten különleges bejelentést is tett: a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása várhatóan 2026 januárjában vagy februárjában kerül a mozikba.

Hogyan tudnék élni nélküled? – A rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film

A siker számokban is mérhető: a Hogyan tudnék élni nélküled? a hétvégén átlépte az egymilliós nézőszámot a hazai mozikban. Ilyen eredményre legutóbb közel négy évtizeddel ezelőtt volt példa, amikor az 1986-ban bemutatott Szerelem első vérig című ifjúsági film érte el ugyanezt a mérföldkövet. A mostani alkotás már 41 hete szerepel a tíz legnézettebb film között, bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot, amivel a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett. A teljes magyar piacon – a hollywoodi produkciókat is figyelembe véve – az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el James Cameron Avatar: A víz útja című filmje után.

A vígjátékra nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is jelentős érdeklődés mutatkozott: Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen mintegy kétszázezren váltottak rá jegyet. Romániában az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett.

Szavazás

Korábbi szavazások

Ki a kedvenc szereplőd a Hogyan tudnék élni nélküled című filmben?

Korábbi szavazások

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos és a Nemzeti Filmintézet elnöke szerint a film sikere filmtörténeti jelentőségű: „Visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége.”

A producerek és az alkotók abban bíznak, hogy a második rész is hasonló hatást vált majd ki, és újabb fejezetet nyithat a magyar film sikertörténetében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu