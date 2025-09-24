Filmtörténeti siker: egymillió néző felett a Hogyan tudnék élni nélküled?

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film a Balaton-part hangulatát idézve mutatja be egy baráti társaság szerelmekkel, csalódásokkal és zenével átszőtt történetét, amely egyaránt szól fiatalokhoz és idősebb generációkhoz.

A Hogyan tudnék élni nélküled? tavaly december óta uralja a mozikat

Forrás: hogyan tudnék élni nélküled?/Facebook

A közönség lelkesedése azóta sem csökkent: a vetítések hónapok óta telt házzal futnak, a nyári kertmozikban is nagy sikerrel játszották, és a Veszprémben rendezett MOZ.GO fesztivál nyitóestjén pedig zsúfolásig megtelt a tér a film vetítésére. A történet és a zenék ereje túlmutat a mozivásznon: hamarosan színházi adaptáció készül belőle, a film zenei albuma pedig már 20 millió letöltés fölött jár, aranylemezzé vált. A produkció igazi kulturális jelenséggé nőtte ki magát, amely bizonyítja, hogy a magyar film újra képes országos közönséget megszólítani.

A film népszerűségét látva nem meglepő, hogy a folytatás forgatása már elkezdődött. A készítők ismét a Balaton-parton mesélnek majd el egy új történetet, ezúttal egy esküvő köré fonva a cselekményt. A régi barátok újra összegyűlnek, ám a nagy napot természetesen félreértések, bonyodalmak és érzelmi hullámvasút kíséri. A rendezői ígéret szerint a második rész sem nélkülözi majd a romantikát, a humort, a drámai fordulatokat és természetesen a Demjén-dalokat. Demjén Ferenc egy veszprémi koncerten különleges bejelentést is tett: a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása várhatóan 2026 januárjában vagy februárjában kerül a mozikba.

Hogyan tudnék élni nélküled? – A rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film

A siker számokban is mérhető: a Hogyan tudnék élni nélküled? a hétvégén átlépte az egymilliós nézőszámot a hazai mozikban. Ilyen eredményre legutóbb közel négy évtizeddel ezelőtt volt példa, amikor az 1986-ban bemutatott Szerelem első vérig című ifjúsági film érte el ugyanezt a mérföldkövet. A mostani alkotás már 41 hete szerepel a tíz legnézettebb film között, bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot, amivel a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett. A teljes magyar piacon – a hollywoodi produkciókat is figyelembe véve – az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el James Cameron Avatar: A víz útja című filmje után.