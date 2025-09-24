1 órája
Filmtörténeti siker: egymillió néző felett a Hogyan tudnék élni nélküled?
Hatalmas közönségsiker lett a tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték. A Nemzeti Filmintézet támogatásával, Kirády Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült alkotás a Demjén Ferenc-slágerekre épít, és már a premierjétől kezdve tömegeket vonzott a mozikba.
A Hogyan tudnék élni nélküled? című film a Balaton-part hangulatát idézve mutatja be egy baráti társaság szerelmekkel, csalódásokkal és zenével átszőtt történetét, amely egyaránt szól fiatalokhoz és idősebb generációkhoz.
A közönség lelkesedése azóta sem csökkent: a vetítések hónapok óta telt házzal futnak, a nyári kertmozikban is nagy sikerrel játszották, és a Veszprémben rendezett MOZ.GO fesztivál nyitóestjén pedig zsúfolásig megtelt a tér a film vetítésére. A történet és a zenék ereje túlmutat a mozivásznon: hamarosan színházi adaptáció készül belőle, a film zenei albuma pedig már 20 millió letöltés fölött jár, aranylemezzé vált. A produkció igazi kulturális jelenséggé nőtte ki magát, amely bizonyítja, hogy a magyar film újra képes országos közönséget megszólítani.
A film népszerűségét látva nem meglepő, hogy a folytatás forgatása már elkezdődött. A készítők ismét a Balaton-parton mesélnek majd el egy új történetet, ezúttal egy esküvő köré fonva a cselekményt. A régi barátok újra összegyűlnek, ám a nagy napot természetesen félreértések, bonyodalmak és érzelmi hullámvasút kíséri. A rendezői ígéret szerint a második rész sem nélkülözi majd a romantikát, a humort, a drámai fordulatokat és természetesen a Demjén-dalokat. Demjén Ferenc egy veszprémi koncerten különleges bejelentést is tett: a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása várhatóan 2026 januárjában vagy februárjában kerül a mozikba.
Hogyan tudnék élni nélküled? – A rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film
A siker számokban is mérhető: a Hogyan tudnék élni nélküled? a hétvégén átlépte az egymilliós nézőszámot a hazai mozikban. Ilyen eredményre legutóbb közel négy évtizeddel ezelőtt volt példa, amikor az 1986-ban bemutatott Szerelem első vérig című ifjúsági film érte el ugyanezt a mérföldkövet. A mostani alkotás már 41 hete szerepel a tíz legnézettebb film között, bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot, amivel a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett. A teljes magyar piacon – a hollywoodi produkciókat is figyelembe véve – az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el James Cameron Avatar: A víz útja című filmje után.
A vígjátékra nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is jelentős érdeklődés mutatkozott: Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen mintegy kétszázezren váltottak rá jegyet. Romániában az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett.
Ki a kedvenc szereplőd a Hogyan tudnék élni nélküled című filmben?
Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos és a Nemzeti Filmintézet elnöke szerint a film sikere filmtörténeti jelentőségű: „Visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége.”
A producerek és az alkotók abban bíznak, hogy a második rész is hasonló hatást vált majd ki, és újabb fejezetet nyithat a magyar film sikertörténetében.
Már forgatják a Balatonon a Hogyan tudnék élni nélküled? második részét
Kilencvenes évek, nosztalgia, Balaton, Demjén – készül a Hogyan tudnék élni nélküled? 2.