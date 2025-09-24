szeptember 24., szerda

Díjnyertes darab

1 órája

Jó élni! – Monodráma a Petőfi Színházban

Címkék#Veszprémi Petőfi Színház#Szorcsik Kriszta Színház#színművésznő#monodráma

Hankó András

Borzasztóan közhelyes cím. Legalábbis akkor, ha valaki a feszített víztükrű medence partján sütkérezve, kidekorált koktéllal a kezében, két szívószál-szippantás között mondja. Az Unikornis című monodráma Pesitz Mónikája nem így mondja. Nagyon nem.

A Tasnádi Csaba által rendezett monodráma főszereplője Szorcsik Kriszta
Fotó: Veszprémi Petőfi Színház

Az elején akár még mondhatná is: a népszerű vajdasági színésznőt, a darab hősnőjét alakító Szorcsik Kriszta színművésznő diadalmasan, a még nagyobb hatás kedvéért lassú léptekkel vonul végig a sejtelmesen félsötét színpadon, tekintetével a pár lépésnyire ülő nézők szemébe nézve. Vajon a betegség előtti állapotban látjuk itt Mónikát, vagy már odaátról szüremlik át minden testi-lelki nyavalyát levetett alakja? A különleges, dimenziónyitogató zene – amely többször is felhangzik a nagyjából másfél órás játékidő alatt – alapján akár ez utóbbiról is szó lehet. Meg persze az előbbi sincs kizárva, hiszen Kriszta-Mónika szinte minden átmenet nélkül, sodró lendülettel, már-már ellentmondást nem tűrő magabiztossággal kezdi sorolni az egészséges életmód gyakran hallott összetevőit. Bio ez, bio az, zöldséget a saját veteményesből, húst csak és kizárólag ugyanattól a hentestől, no cukor. Meg sport, sport, sport. Van is kockahas. 

Az egészségfélóra aztán fokozatosan veszíteni kezd a lendületéből. Valami lappang itt. Nem, még nem a mellrák: a testképzavar. (Itt jegyezve meg, hogy – amint az ki is derül – Kriszta külsőre egyáltalán nem hasonlít Mónikához: nem alacsony, hanem magas, nem sötét hajú. A sportosság stimmel.) Mónika pontosan tudatában volt ennek, el is mondta a történetét lejegyző Topolcsányi Laurának, így az (ön)diagnózis bekerült a darabba is. Mindenféle szépítés, magyarázkodás, (ön)vád nélkül. Nincsenek szépítve a stációk sem. Mi sem állt távolabb a szarkasztikus humorú, öniróniára hajlamos, a fonákjáról látás – áldásos – képességével rendelkező Mónikától. Ezt aláhúzzák a Topolcsányi Laura által írt zavarba ejtő, ám a rázós helyzeteket valamennyire kirugózó dalok, amelyekhez a bravúros zenét Szerda Árpád és Pálfi Ervin írták. Tasnádi Csaba rendező sem félt attól, hogy vért jelenítsen meg a színpadon. Nem kis dolog úgy sem, hogy a vér nem is „valódi” vérként, hanem szimbólumként jelenik meg. Arra is alkalmas, hogy a vég(é)hez közeledve Szorcsik Kriszta groteszk bohócarcot csináljon magának belőle. Így hangzik el a darab utolsó perceiben a címbéli, felkiáltójeles kijelentés.

Az Unikornis nem habkönnyű szórakozás. Nem is állította róla senki, hogy az. Sokan, akik meghallják, miről szól, azonnal elzárkóznak, hiszen neki, a rokonának, a barátjának, valamelyik kedves, jó ismerősének egyszer már belemondták az arcába a diagnózist. Vagy ha nem mondták, akármikor mondhatják. Érthető hát a reakció. De higgyék el, érdemes egy esélyt adni az Unikornisnak, amely minden tekintetben igazi különlegesség, kihagyhatatlan színházi ínyencség. Most, a végén jöhetne az, hogy Szorcsik Kriszta így játszik, úgy alakít. Nem játszik, nem alakít. Ő Mónika és mindenki más. Aki beteg volt, most az, majd lesz, vagy nem lesz. Ember, aki – alakuljon bárhogy – ajándékba kapta az életet.

Az Unikornis című monodráma – amelynek döntő szerepe volt abban, hogy a Veszprémi Petőfi Színház tavasszal elnyerte a rangos Richter Anna-díjat – a Latinovits–Bujtor Játékszínben látható.

 

