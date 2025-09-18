Őszi programkavalkád az Eötvös Károly Könyvtárban

Szeptember második felében és október elején különösen gazdag és változatos programokkal várja az érdeklődőket az Eötvös Károly Könyvtár. A könyvtár kínálatában most nemcsak az olvasás öröme, hanem a nyelvtanulás, a tudományos előadások és a mitológiai történetek világa is helyet kap, így mindenki találhat magának izgalmas elfoglaltságot.

Ősszel a könyvtár változatos programjai várják az olvasás és kultúra szerelmeseit

Fotó: programturizmus.hu

A könyvtár programjai mindenkit várnak

Silent Book Club – közös csendes olvasás

Szeptember 19., 16:00-kor egy kötetlen könyvklub, ahol nincs előre kijelölt olvasmány, csak a saját könyved és a csend közössége. Olvashatsz mások társaságában, és ha szeretnéd, a végén megoszthatod élményeidet. Igazi menedék az introvertált könyvmolyoknak.

Francia társalgási klub – Venez Parler

Szeptember 23., 16:30-kor Kenyeres Ildikó vezetésével a résztvevők franciául beszélgethetnek aktuális, érdekes témákról. Kiváló lehetőség nyelvtudás felfrissítésére, gyakorlásra és a francia kultúra felfedezésére.

Előadás: A tápláléklánc problémái

Szeptember 23., 14:00-kor Csicsor János, a Hymato Products Kft. igazgatója a tápláléklánc aktuális kihívásairól és megoldásairól beszél.

Élőszavas mesemondás felnőtteknek – MÍTOSZMÁNIA

Szeptember 30., 17:00-kor Stenszky Cecília mesemondó a görög mitológia történeteit kelti életre, új szemszögből. Különleges élmény, amely felnőtteknek is maradandó szórakozást ígér.

Előadás: Az idős kor szembetegségei

Szeptember 30., 14:00-kor az előadás során Dr. Dohanics Éva szemorvos hasznos információkat és gyakorlati tanácsokat oszt meg az időskori szembetegségekről.

Könyvbemutató – Beszélgetés Mechler Annával

Október 1., 10:00-kor a könyvbemutatón a résztvevők betekintést nyerhetnek a Levedi lánca című könyv világába, és közvetlenül a szerzővel beszélgethetnek.

Az Eötvös Károly Könyvtár őszi programjai változatos lehetőséget kínálnak: elmélyülhetünk az olvasásban, fejleszthetjük nyelvtudásunkat, elgondolkodhatunk tudományos kérdéseken, vagy elmerülhetünk a mitológia világában. A könyvtár idén ősszel is bebizonyítja, hogy a kultúra mindenkié.