szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könyvek

1 órája

Őszi programkavalkád az Eötvös Károly Könyvtárban

Címkék#mitológiai#Eötvös Károly Könyvtárban#világ#szemorvos

Ősszel gazdag program kínálattal várják az érdeklődőket az Eötvös Károly Könyvtárban. A könyvtárban mindenki megtalálhatja a számára érdekes programot.

Veol.hu

Szeptember második felében és október elején különösen gazdag és változatos programokkal várja az érdeklődőket az Eötvös Károly Könyvtár. A könyvtár kínálatában most nemcsak az olvasás öröme, hanem a nyelvtanulás, a tudományos előadások és a mitológiai történetek világa is helyet kap, így mindenki találhat magának izgalmas elfoglaltságot. 

Ősszel a könyvtár változatos programjai várják az olvasás és kultúra szerelmeseit Fotó: programturizmus.hu
Ősszel a könyvtár változatos programjai várják az olvasás és kultúra szerelmeseit 
Fotó: programturizmus.hu

A könyvtár programjai mindenkit várnak

Silent Book Club – közös csendes olvasás
Szeptember 19., 16:00-kor egy kötetlen könyvklub, ahol nincs előre kijelölt olvasmány, csak a saját könyved és a csend közössége. Olvashatsz mások társaságában, és ha szeretnéd, a végén megoszthatod élményeidet. Igazi menedék az introvertált könyvmolyoknak.

Francia társalgási klub – Venez Parler
Szeptember 23., 16:30-kor Kenyeres Ildikó vezetésével a résztvevők franciául beszélgethetnek aktuális, érdekes témákról. Kiváló lehetőség nyelvtudás felfrissítésére, gyakorlásra és a francia kultúra felfedezésére.

Előadás: A tápláléklánc problémái
Szeptember 23., 14:00-kor  Csicsor János, a Hymato Products Kft. igazgatója a tápláléklánc aktuális kihívásairól és megoldásairól beszél.

Élőszavas mesemondás felnőtteknek – MÍTOSZMÁNIA
Szeptember 30., 17:00-kor Stenszky Cecília mesemondó a görög mitológia történeteit kelti életre, új szemszögből. Különleges élmény, amely felnőtteknek is maradandó szórakozást ígér.

Előadás: Az idős kor szembetegségei
Szeptember 30., 14:00-kor az előadás során Dr. Dohanics Éva szemorvos hasznos információkat és gyakorlati tanácsokat oszt meg az időskori szembetegségekről.

Könyvbemutató – Beszélgetés Mechler Annával
Október 1., 10:00-kor a könyvbemutatón a résztvevők betekintést nyerhetnek a Levedi lánca című könyv világába, és közvetlenül a szerzővel beszélgethetnek.

Az Eötvös Károly Könyvtár őszi programjai változatos lehetőséget kínálnak: elmélyülhetünk az olvasásban, fejleszthetjük nyelvtudásunkat, elgondolkodhatunk tudományos kérdéseken, vagy elmerülhetünk a mitológia világában. A könyvtár idén ősszel is bebizonyítja, hogy a kultúra mindenkié.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu