36 perce
Kvíz – Felismered mind a 11 legendás énekest régi fotójuk, kedves slágerük alapján?
Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyiken látható legendás énekes, a kérdés pedig az, felismeri-e őket a fiatalkori kinézetük, híres számaik, dalaik alapján. Tegye próbára tudását újabb kvízünkben!
Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét nem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most közülük 11 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze. Felismeri az énekeseket így is, fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres számukat, legendás dalok, slágerek címeit.
Kvíz – Énekesek régi fotókon
Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón. Korábbi retrókvízünk fotóin az énekeseket szintén felismerheti.
A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Szalay Zoltán, Főfotó, Péterffy István, Erky-Nagy Tibor, Rádió és Televízió Újság.
Kvíz – Felismered a televíziózás hőskorának bemondóit fiatalkori fotóik, műsoraik alapján?Felismeri mind a 7 legendás tévébemondót a retrófotókon?
Kvíz – Felismered a legendás énekeseket fiatalkori fotóik, híres számaik alapján?Felismeri mind a 7 legendás énekest a retrófotókon?
Kvíz – Felismered a 7 legendás színészt a nyaralós hangulatú fotókon?
Kvíz – Felismered a színészlegendákat fiatalkori fotóik, híres szerepeik alapján?Felismered mind a 11 legendás színészt a retrófotókon?