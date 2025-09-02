szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszteld a tudásod!

14 perce

Kvíz – Felismered mind a 11 legendás énekest régi fotójuk, kedves slágerük alapján?

Címkék#csillag#Énekesek#Retró Kvíz#Harangozó Teri#kvíz#retró#énekes#dal#sláger#Máté Péter

Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyiken látható legendás énekes, a kérdés pedig az, felismeri-e őket a fiatalkori kinézetük, híres számaik, dalaik alapján. Tegye próbára tudását újabb kvízünkben!

Rimányi Zita

Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét nem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most közülük 11 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze. Felismeri az énekeseket így is, fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres számukat, legendás dalok, slágerek címeit.

Felismered mind a 11 legendás énekest kvízünkben? Ezen a képén is sokak kedvence látható.
Felismered mind a 11 legendás énekest kvízünkben? Ezen a képén is sokak kedvence látható
Forrás: Fortepan, Szalay Zoltán

Kvíz – Énekesek régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón. Korábbi retrókvízünk fotóin az énekeseket szintén felismerheti.

A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Szalay Zoltán, Főfotó, Péterffy István, Erky-Nagy Tibor, Rádió és Televízió Újság.

1.
Ki látható a képen?
2.
Ki látható a képen?
3.
Ki látható a képen?
4.
Melyik együttes látható a képen?
5.
Ki látható a képen?
6.
Ki látható a képen?
7.
Ki látható a képen?
8.
Ki látható a képen?
9.
Ki látható a képen?
10.
Ki látható a képen?
11.
Ki látható a képen?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu