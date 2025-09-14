44 perce
Nagyot szólt az első Kádártai Lecsóláz (+ galéria)
Szeptember 13-án ismét benépesült a kádártai közösségi színtér parkolója, ahol ezúttal a lecsóé volt a főszerep. A Közösség Kádártáért Egyesület szervezésében megrendezett első Lecsóláz elnevezésű főzőversenyt hatalmas érdeklődés kísérte, és már most úgy tűnik, hogy a település egyik legkedveltebb közösségi programjává válhat.
A helyi civil egyesület nem először bizonyította, hogy a közösségépítés legjobb eszköze a közös főzés. A korábbi kolbásztöltő fesztivál sikerét követően idén a lecsó került a fókuszba, és mint kiderült, a klasszikus magyar ételnek legalább annyi változata van, ahány csapat nevezett. A szervezők minimum ötfős csoportokat vártak, és minden résztvevőnek biztosították az alapanyagokat: három kilogramm paprikát, egy kilogramm paradicsomot, fél kilogramm hagymát, valamint főzőhelyet, sörpadgarnitúrát és vízvételi lehetőséget. A további hozzávalókról, fűszerekről és titkos családi receptekről már a csapatok tagjai gondoskodtak, akik lelkesen hozták a szalonnát, a tojást, a kolbászt vagy éppen a rizst, hogy saját változatukat készítsék el.
A rendezvény azonban nemcsak a főzésről szólt. A parkolóban felállított sátrak és a bográcsok mellett vidám gyerekprogramok is várták a kisebbeket: focival, dartsszal, csocsóval, pingponggal és tollaslabdával telt a nap, miközben a levegőt a rotyogó lecsó illata lengte be. A közösségi hangulatot erősítette, hogy a szervezők díjmentes részvételt biztosítottak, és a legjobb három csapat külön elismerésben részesült.
A lecsó került a középpontba Kádártán – ízek és élmények egy helyen
Az eseményen részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő is, aki elismeréssel szólt a kezdeményezésről: „A Közösség Kádártáért Egyesület a kolbásztöltés után most a lecsóval is nagyot szólt! Rizses, kolbászos, szalonnás vagy tojásos, mindegy, melyik formáját szereted, egy biztos: Kádártán a jókedv mindig közös alapanyag.”
Lecsó íze lengte be Kádártát – jó hangulatban zajlott a LecsólázFotók: Nagy Lajos/Napló
A Lecsóláz nemcsak finom falatokat, hanem remek közösségi élményt is adott. A szervezők célja, hogy a rendezvény hosszú távon is hagyománnyá váljon, és évről évre összehozza mindazokat, akik szeretnek főzni, kóstolni, vagy egyszerűen csak jól érezni magukat a barátok, szomszédok társaságában.
Kádártán tehát bebizonyosodott: a lecsó nemcsak étel, hanem közösségteremtő erő is. A bográcsok körül születő beszélgetések, a gyerekek nevetése és a közös falatozás mind hozzájárult ahhoz, hogy a szeptemberi szombat felejthetetlen élménnyé váljon a résztvevők számára.
