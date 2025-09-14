Nagyot szólt az első Kádártai Lecsóláz (+ galéria)

A helyi civil egyesület nem először bizonyította, hogy a közösségépítés legjobb eszköze a közös főzés. A korábbi kolbásztöltő fesztivál sikerét követően idén a lecsó került a fókuszba, és mint kiderült, a klasszikus magyar ételnek legalább annyi változata van, ahány csapat nevezett. A szervezők minimum ötfős csoportokat vártak, és minden résztvevőnek biztosították az alapanyagokat: három kilogramm paprikát, egy kilogramm paradicsomot, fél kilogramm hagymát, valamint főzőhelyet, sörpadgarnitúrát és vízvételi lehetőséget. A további hozzávalókról, fűszerekről és titkos családi receptekről már a csapatok tagjai gondoskodtak, akik lelkesen hozták a szalonnát, a tojást, a kolbászt vagy éppen a rizst, hogy saját változatukat készítsék el.

Lecsó, jókedv, közösség – így sikerült a kádártai Lecsóláz

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A rendezvény azonban nemcsak a főzésről szólt. A parkolóban felállított sátrak és a bográcsok mellett vidám gyerekprogramok is várták a kisebbeket: focival, dartsszal, csocsóval, pingponggal és tollaslabdával telt a nap, miközben a levegőt a rotyogó lecsó illata lengte be. A közösségi hangulatot erősítette, hogy a szervezők díjmentes részvételt biztosítottak, és a legjobb három csapat külön elismerésben részesült.

A lecsó került a középpontba Kádártán – ízek és élmények egy helyen

Az eseményen részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő is, aki elismeréssel szólt a kezdeményezésről: „A Közösség Kádártáért Egyesület a kolbásztöltés után most a lecsóval is nagyot szólt! Rizses, kolbászos, szalonnás vagy tojásos, mindegy, melyik formáját szereted, egy biztos: Kádártán a jókedv mindig közös alapanyag.”