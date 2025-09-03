szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A történet könyörög a folytatásért

1 órája

Carl Morck visszatérhet? A Megoldatlan ügyek osztálya második évadának rejtélye izgalomba hozza a nézőket

Címkék#Carl Morck#Matthew Goode#Akram Salim#Netlfix#megoldatlan ügyek#ptsd#krimisorozat#krimi#sorozat#rejtély

Nemrég debütált a Netflixen a krimisorozat, Megoldatlan ügyek osztálya (Dept. Q), amely szinte azonnal hatalmas népszerűségre tett szert a rajongók körében. A történet Edinburgh egyik rendőrségi egységében játszódik, és a nézők gyorsan megszerették a thrillersorozatot.

Titzl Vivien

A főszereplő, Matthew Goode Carl Morck nyomozót alakítja, akit egy rejtélyes eltűnés kivizsgálásával bíznak meg, miután ő maga is bűncselekmény áldozata lett. A sorozat első évada bemutatja Morck és csapata – Akram Salim, a titokzatos múltú szír bevándorló, valamint Rose Dickson, PTSD-vel küzdő nyomozónő – munkáját, miközben a karakterek személyes traumáival is szembesülnek. A történet izgalmas bűnügyi rejtélyekkel, sötét hangulattal és váratlan fordulatokkal kötötte le a nézőket.

Akram Salim (Alexej Manvelov), Carl Morck (Matthew Goode) és Rose (Leah Byrne ) A Q-osztály nyomozói
Akram Salim (Alexej Manvelov), Carl Morck (Matthew Goode) és Rose (Leah Byrne ), a Q osztály nyomozói
Forrás: filmtekercs.hu

Matthew Goode visszatért Carl Morck nyomozó szerepébe a Netflix nagy sikerű sorozatában

A második évad kérdése mindenkiben felmerült: vajon visszatérnek-e a szereplők, és folytatódik-e a csapat munkája? Matthew Goode elárulta, hogy a cselekmény szerinte „könyörög” egy folytatásért, és kifejezte, mennyire izgalmas lenne újra együtt látni a Q osztályt, amely az első évad végére már szorosan összekovácsolódott. A készítő, Scott Frank szintén beszélt róla, hogy van már elképzelése a második évad történetére: egy új, aktuális és korábbi megoldatlan ügy kombinációja várja majd a csapatot.

A második évadban a nézők a karakterek fejlődését is követhetik: Carl Morck továbbra is a traumáival küzd, miközben új ügyeket old meg, Akram Salim otthoni életét, családját, valamint személyes kapcsolatait is jobban megismerhetjük, és Rose Dickson PTSD-je is fontos szerepet kap. A sorozat izgalma mellett a humor is megmarad: a párbeszédek, a váratlan humoros pillanatok és a karakterek dinamikája továbbra is a nézők kedvence lesz.

Romantikus szál is kibontakozhat: az első évadban Carl kapcsolatba került terapeutájával, dr. Rachel Irvinggel, és bár a színész nem akar mindent előre elárulni, jelezte, hogy a karaktere életében több romantikus lehetőség is felmerülhet, akár dr. Irvinggel, akár más szereplőkkel.

(A videó spoilereket tartalmaz)

A Megoldatlan ügyek osztálya első évadának sikere, a karakterek összetett személyisége és a bűnügyi történetvezetés mind előrevetíti, hogy a második évad legalább akkora figyelmet kaphat. Bár a Netflix hivatalosan még nem adta meg a zöld utat, a készítők lelkesedése és a rajongói nyomás egyaránt bizakodásra ad okot. Ha a második évad elkészül, Carl Morck és csapata ismét visszatérhet a hideg, titokzatos edinburgh-i ügyek világába, ahol a rejtélyek, a személyes drámák és a váratlan fordulatok garantáltan lekötik a nézőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu