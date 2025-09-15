Két ősbemutatóval, új fesztivállal és egy stúdióval lesz gazdagabb a Pannon Várszínház az új évadban (galéria)

25. jubileumi évadát kezdi a Pannon Várszínház. A színháznak több székhelye is volt, többször kezdték újra. A Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola díszterméből indultak, majd a Séd Filmszínház lett az otthonuk, később a Dimitrov után a Hangvilla lett végleges helyszínük. Köszönetet mondtak a támogatóknak és a közönségnek, akik nélkül nem létezhetne a független társulat. Bár régiós színház, az ország számos pontján kapnak fellépési lehetőséget.

Újdonságok a Pannon Várszínház 25. évadában

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Az előző, 2023/2024-es évadban összesen 151 előadása volt a Pannon Várszínháznak, míg idén 177. A múlt évadban fizető nézőből 63.559 volt, idén 93.075, amihez még hozzátársul a 4400 ingyenes néző, akik ingyenes műsorokon vettek részt. A nyár folyamán 42 előadást bonyolítottak le, fizető nézőből 19.303 volt. Összesen 7528 km-t tettek meg az előadások helyszínére, ami egyenlő a Veszprém-New York távolsággal.

Nagy utazás évad a Pannon Várszínházban

A „Nagy utazásnak” keresztelt 25. évad utal az elmúlt évekre, az évadnyitó premier előadás slágerére és arra a spirituális tartalomra, amivel az évadot szeretnék megtölteni. Ezen a hétvégén tartják az ünnepi évadnyitó Sose halunk meg című előadást.

Az új évadban Grund program néven fut majd 5 előadás. Az öt előadást tartalmazó bérleteket 2 részre bontották:

Best of Pannon alcímen: Sose halunk meg; A Pál utcai fiúk; A padlás

Két ősbemutató: A filmsztár; Szegény gazdagok

A padlás című előadás a színház spirituális üzenetét fogja közvetíteni némi humorral. A Szegény gazdagok című darabot Jókai Mór regénye alapján rendezi Vándorfi László. Az igazgató elmondta, hogy nem ír bele a szövegbe mondatokat.

A filmsztár című előadásról rendezője, Szelle Dávid mesélt. A színészt Peter Quilter kereste fel, mivel írt számára egy komédiát. Így elsőként rendezi meg a Pannon Várszínház a darabot, melynek ma tartották az olvasópróbáját. A történet egy aktuális kérdéskört feszeget, a közösségi média erejét, a fake news-t, a mesterséges intelligencia erejét a komédia eszközeivel. Emellett az emberi kapcsolatokról, őszinte barátságról is szól és arról, hogy mit érdemes feláldozni a hírnévért.