25. jubileumi évad

1 órája

Két ősbemutatóval, új fesztivállal és egy stúdióval lesz gazdagabb a Pannon Várszínház az új évadban (galéria)

#Pannon Várszínház#előadás#évad

Sajtótájékoztató keretein belül ismertette Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója a 2025/2026-os színházi évadot, ami sok meglepetést tartogat a nézők számára. A Pannon Várszínház tagjai elismeréseket vehettek át.

Szilas Lilla

25. jubileumi évadát kezdi a Pannon Várszínház. A színháznak több székhelye is volt, többször kezdték újra. A Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola díszterméből indultak, majd a Séd Filmszínház lett az otthonuk, később a Dimitrov után a Hangvilla lett végleges helyszínük. Köszönetet mondtak a támogatóknak és a közönségnek, akik nélkül nem létezhetne a független társulat. Bár régiós színház, az ország számos pontján kapnak fellépési lehetőséget. 

Újdonságok a Pannon Várszínház 25. évadában
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Az előző, 2023/2024-es évadban összesen 151 előadása volt a Pannon Várszínháznak, míg idén 177. A múlt évadban fizető nézőből 63.559 volt, idén 93.075, amihez még hozzátársul a 4400 ingyenes néző, akik ingyenes műsorokon vettek részt. A nyár folyamán 42 előadást bonyolítottak le, fizető nézőből 19.303 volt. Összesen 7528 km-t tettek meg az előadások helyszínére, ami egyenlő a Veszprém-New York távolsággal. 

Nagy utazás évad a Pannon Várszínházban

A „Nagy utazásnak” keresztelt 25. évad utal az elmúlt évekre, az évadnyitó premier előadás slágerére és arra a spirituális tartalomra, amivel az évadot szeretnék megtölteni. Ezen a hétvégén tartják az ünnepi évadnyitó Sose halunk meg című előadást. 

Az új évadban Grund program néven fut majd 5 előadás. Az öt előadást tartalmazó bérleteket 2 részre bontották:

  • Best of Pannon alcímen: Sose halunk meg; A Pál utcai fiúk; A padlás
  • Két ősbemutató: A filmsztár; Szegény gazdagok

A padlás című előadás a színház spirituális üzenetét fogja közvetíteni némi humorral. A Szegény gazdagok című darabot Jókai Mór regénye alapján rendezi Vándorfi László. Az igazgató elmondta, hogy nem ír bele a szövegbe mondatokat. 

A filmsztár című előadásról rendezője, Szelle Dávid mesélt. A színészt Peter Quilter kereste fel, mivel írt számára egy komédiát. Így elsőként rendezi meg a Pannon Várszínház a darabot, melynek ma tartották az olvasópróbáját. A történet egy aktuális kérdéskört feszeget, a közösségi média erejét, a fake news-t, a mesterséges intelligencia erejét a komédia eszközeivel. Emellett az emberi kapcsolatokról, őszinte barátságról is szól és arról, hogy mit érdemes feláldozni a hírnévért. 

A bérletes előadásokon kívül rendhagyó előadással is készülnek. A nyáron már az Alsóörsi strandon bemutatott Tündértánc interaktív mese és táncjátékot az új évadban a Pannon Várszínház színpadára költöztetik. Balázs Nikolett, a gyermekeknek szóló darab rendezője elmondta, hogy a Tündértánc öt tündérről szól. A történetben a tündérek elvesztik varázserejüket és csak a tánc marad számukra, a gyermekek segítik őket visszaszerezni erejüket. Az előadás a természet szeretetéről, tiszteletéről szól. A rendező szerint felnőttek és gyerekek egyaránt pozitív visszajelzéseket adtak a darabról.

Két ősbemutatóval, új fesztivállal és egy stúdióval lesz gazdagabb a Pannon Várszínház az új évadban

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Újdonságok a következő évadban 

2026 elején alakul meg a 3. emeleti próbateremben a Pannon Stúdió, ahol stúdiószínházi előadások kerülnek színre. Nagy László költő műveiből terveznek itt bemutatni egy zenés színházi előadást. A nagyszínpadról ide költözne Jászai Mari feltámasztása című előadás, melynek előnyére válik az intimebb tér. Illetve itt fogják bemutatni a Szókratész utolsó éjszakája címet viselő négy komédiát. A darab ma is érvényes kérdéseket vet fel a három szereplős előadás. 

Az új évadban újra éled a Veszprémi Táncműhely, ahol a Magyar Táncművészeti Egyetemet végzett veszprémi kötődésű fiatalok fognak fellépni. 

28. alkalommal fogják megrendezni a Tánc Fesztiválját, mely az egyetlen olyan magyar táncfesztivál, ahol kortárs művészeteket mutatnak be. Emellett 19. alkalommal rendezik meg a Veszprémi Tavaszi Fesztivál, de most először tematikus jelleggel, Életfa címen, március 27-28-29. Március 27-e nemzetközi színházi világnap, ebből az alkalomból a Hangvillát multifunkcionális színházi térré varázsolják. Az összes térben játszani fognak 3 tételben:

  1.  Átjáró: mozgásszínházi előadás
  2.  A néző a szereplő tükörképe lesz és fordítva
  3. Útvesztő: labirintussá válik a Hangvilla

A második napon mutatják be a Tündértánc előadást, este a Sose halunk meg darabot. Másnap az Életfa című táncjátékot mutatnák be a körforgalomban található herendi porcelánból készített Életfa körül. Este a Jászai Mari feltámasztása darab lenne porondon. Illetve koncertet szeretnének tartani a Hangvilla tetején, amihez még engedélyek szükségesek. 

Muraközy Péter, Veszprém város alpolgármestere köszönetét fejezte ki, hogy a színház nyit a fiatalok felé és ígéretet tett, hogy a támogatást továbbra is folytatják. 

A Pannon Várszínház december 30-án rendezi meg 300. alkalommal A Pál utcai fiúkat, ezúttal a Veszprém Arénában. 

Elismerések átadása

Az elmúlt évad végén a közönség szavazott a legjobb színészekről és a legjobb előadásról. Ennek értelmében 3. helyet ért el Kárpáti Barbara, 2. helyen végzett Szelle Dávid és 1. helyezett lett Keresztesi László. A legjobb előadás a Játék a kastélyban volt a nézők szavazatai alapján. 

A Pannon Várszínház tagjai közül elismerésben részesült Szücs Kitti, aki 10 éve a társulat tagja; Lepsényi Györgyi, aki 15 éve; Koscsisák András; aki szintén 15 éve erősíti a társulatot; Szelle Dávid, aki 20 éve a színház tagja és Ovarecz Edit, aki alapító tagja a Pannon Várszínháznak. 

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
