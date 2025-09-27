szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kultúra

1 órája

Őszköszöntő a Petőfi Városbarát Egyletnél

Címkék#lokálpatriotizmus#Petőfi Városbarát Egylet#Öszköszöntő#Kerecsényi Zoltán

Szeptemberi műkedvelő kerekasztalt, szellemi diskurzust tartottak a pápai Petőfi Városbarát Egylet önkéntesei. A tartalmas programon elsősorban Pápához és annak vidékéhez kötődő irodalmi személyiségek ősszel kapcsolatos műveiből csemegézett a a kis lokálpatrióta civil társaság.

Haraszti Gábor

Az egy évtizedes fennállása méltó megünneplésére készülő Petőfi Városbarát Egylet összejövetelén az idén 87 esztendős Ágh István Kossuth- és József Attila-díjas költő, író régi iszkázi, somlói szüreti visszaemlékezéseiből idősebb Kerecsényi Zoltán egyleti önkéntes ismertetett érdekes részleteket. A 130 éve világra jött, pápai felmenőkkel bírt tollforgató, Somogyváry Gyula Eljött az ősz című versét Ernszt Józsefné mondta el.

Petőfi Városbarát Egylet - Tíz éves jubileumra készül a társaság
A Petőfi Városbarát Egylet első őszi összejövetelét tartotta
Forrás: PVE

A Petőfi Városbarát Egylet a lokálpatriotizmust erősíti

Ezt követően a néhai, pápai születésű költőnő, Rab Zsuzsa egykori házastársa, Csanádi Imre Öszköszöntő című poémáját Kaprinayné Megyeri Zsuzsanna, a hajdani, környékbeli néptanító, Gárdonyi Géza Szeptember című költeményét Antal Ferencné tolmácsolta a megjelenteknek. Természetesen elhangzott Petőfi Sándor 1847 őszén papírra vetett szép elégiája, a Szeptember végén is Vennes Györgyné előadásában. 

Kerecsényi Zoltán egyleti ügyvivő őszi terménybetakarítási ünnepekről, hagyományokról, népszokásokról beszélt hallgatóságának. Szólt a gyümölcsökkel és zöldségekkel teli bőségkosár szimbólumról, kiemelte a Mihály-nap jelentőségét, a sátánt legyőző főangyal, Szent Mihály V–VI. századig visszavezethető kultuszát. A római katolikus hívek a veszprémi főegyházmegye védőszentjeként tisztelik az arkangyalt. Végül megemlékezett a 110. születési évfordulós, mezőlaki származású Szíj Rezső református lelkipásztor, művelődéstörténész munkásságáról is, kidomborítva kivételes gyűjtőszenvedélyeit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu