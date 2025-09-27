Őszköszöntő a Petőfi Városbarát Egyletnél

Az egy évtizedes fennállása méltó megünneplésére készülő Petőfi Városbarát Egylet összejövetelén az idén 87 esztendős Ágh István Kossuth- és József Attila-díjas költő, író régi iszkázi, somlói szüreti visszaemlékezéseiből idősebb Kerecsényi Zoltán egyleti önkéntes ismertetett érdekes részleteket. A 130 éve világra jött, pápai felmenőkkel bírt tollforgató, Somogyváry Gyula Eljött az ősz című versét Ernszt Józsefné mondta el.

A Petőfi Városbarát Egylet első őszi összejövetelét tartotta

A Petőfi Városbarát Egylet a lokálpatriotizmust erősíti

Ezt követően a néhai, pápai születésű költőnő, Rab Zsuzsa egykori házastársa, Csanádi Imre Öszköszöntő című poémáját Kaprinayné Megyeri Zsuzsanna, a hajdani, környékbeli néptanító, Gárdonyi Géza Szeptember című költeményét Antal Ferencné tolmácsolta a megjelenteknek. Természetesen elhangzott Petőfi Sándor 1847 őszén papírra vetett szép elégiája, a Szeptember végén is Vennes Györgyné előadásában.

Kerecsényi Zoltán egyleti ügyvivő őszi terménybetakarítási ünnepekről, hagyományokról, népszokásokról beszélt hallgatóságának. Szólt a gyümölcsökkel és zöldségekkel teli bőségkosár szimbólumról, kiemelte a Mihály-nap jelentőségét, a sátánt legyőző főangyal, Szent Mihály V–VI. századig visszavezethető kultuszát. A római katolikus hívek a veszprémi főegyházmegye védőszentjeként tisztelik az arkangyalt. Végül megemlékezett a 110. születési évfordulós, mezőlaki származású Szíj Rezső református lelkipásztor, művelődéstörténész munkásságáról is, kidomborítva kivételes gyűjtőszenvedélyeit.