Egy ember sem tudta olyan szívfájdító szépséggel megjósolni a saját halálát, mint Radnóti Miklós (galéria)

Tóth Péter Lóránt előadása előtt Halmay Gábor önkormányzati képviselő köszöntötte a diákokat, aki személyes élményeit is megosztotta a közönséggel. „Én is a Padányi iskolában tanulhattam, és milyen jó lett volna, ha akkor is értek volna el hozzánk ilyen lehetőségek, mert ezek az alkalmak segítik a költészet befogadását, akár Radnóti Miklós műveiről, akár más történelmi személyekről legyen szó” – mondta Halmay. Beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a fiatalok megismerjék a múlt sötét korszakait, és tanuljanak azok hibáiból, ezzel is formálva a jövő generációját.

Gyalog Radnóti Miklós nyomában – Tóth Péter Lóránt előadása Veszprémben

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Tóth Péter Lóránt versvándor Kunszentmiklósról érkezett, ahol már évek óta szervezi a Radnóti Emlékmeneteket. 2019-ben gyalogosan járta végig Radnóti Miklós „erőltetett menet” útvonalát, a dél-szerbiai Bortól Győr melletti Abdáig, mintegy 850 kilométert megtéve. Azóta Pintér Ildikó, a győri Kazinczy Gimnázium tanárnője, és Szabó Zsolt, Abda polgármestere segítségével szervezik az eseményt, amely az idén már hatodik alkalommal kerül megrendezésre. Tavaly több mint négyszáz résztvevő, köztük kárpátaljai és vajdasági diákok és pedagógusok kapcsolódtak be az emlékmenetbe, amely idén is széles körben várja az érdeklődőket.

A tervezett Radnóti Irodalmi Zarándokút (RIZ) Szentkirályszabadjától Abdáig közel 120 kilométeres távon halad majd, huszonnégy települést érintve. A helyi polgármesterek támogatása, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai közreműködése biztosítja, hogy az út irodalmi és történelmi tartalommal gazdagodjon. Külön öröm a szervezők számára, hogy Veszprém városa is csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen a költő kultuszának ápolása itt már hatvan éve hagyomány.