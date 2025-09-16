2 órája
Egy ember sem tudta olyan szívfájdító szépséggel megjósolni a saját halálát, mint Radnóti Miklós (galéria)
Szeptember 15-én a veszprémi Eötvös Könyvtárban különleges irodalmi esemény zajlott. Tóth Péter Lóránt, Pro Cultura Hungarica-díjas tanár és versvándor tartott előadást Radnóti Miklósról a város középiskolásainak.
Tóth Péter Lóránt előadása előtt Halmay Gábor önkormányzati képviselő köszöntötte a diákokat, aki személyes élményeit is megosztotta a közönséggel. „Én is a Padányi iskolában tanulhattam, és milyen jó lett volna, ha akkor is értek volna el hozzánk ilyen lehetőségek, mert ezek az alkalmak segítik a költészet befogadását, akár Radnóti Miklós műveiről, akár más történelmi személyekről legyen szó” – mondta Halmay. Beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a fiatalok megismerjék a múlt sötét korszakait, és tanuljanak azok hibáiból, ezzel is formálva a jövő generációját.
Tóth Péter Lóránt versvándor Kunszentmiklósról érkezett, ahol már évek óta szervezi a Radnóti Emlékmeneteket. 2019-ben gyalogosan járta végig Radnóti Miklós „erőltetett menet” útvonalát, a dél-szerbiai Bortól Győr melletti Abdáig, mintegy 850 kilométert megtéve. Azóta Pintér Ildikó, a győri Kazinczy Gimnázium tanárnője, és Szabó Zsolt, Abda polgármestere segítségével szervezik az eseményt, amely az idén már hatodik alkalommal kerül megrendezésre. Tavaly több mint négyszáz résztvevő, köztük kárpátaljai és vajdasági diákok és pedagógusok kapcsolódtak be az emlékmenetbe, amely idén is széles körben várja az érdeklődőket.
A tervezett Radnóti Irodalmi Zarándokút (RIZ) Szentkirályszabadjától Abdáig közel 120 kilométeres távon halad majd, huszonnégy települést érintve. A helyi polgármesterek támogatása, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai közreműködése biztosítja, hogy az út irodalmi és történelmi tartalommal gazdagodjon. Külön öröm a szervezők számára, hogy Veszprém városa is csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen a költő kultuszának ápolása itt már hatvan éve hagyomány.
Költészet úton és útfélen – beszélgetés Tóth Péter Lóránttal
Az előadáson Tóth Péter Lóránt részletesen beszámolt a saját útjáról és tapasztalatairól. „Lélek vagyok. Élni szeretnék!” címmel tartott pódiumműsorában. A műsor során szóba került a bori notesz is, amely Radnóti Miklós utolsó 10 versét tartalmazza, és amelyet a költő halála után több mint másfél évvel találtak meg az abdai exhumáláskor a viharkabátja zsebében. Versei közül több azért maradt fent, mert leírta őket és odaadta társainak, hogy mentsék meg őket, de a például a bori noteszbe lejegyzett „Erőltetett menet” című vers fele majdnem teljesen olvashatatlanná vált. Ugyanebben a noteszben találhatóak a Razglednica című versek, ez egy szerb szó és képeslapot jelent. Ezeket a verseit Radnóti Miklós az őt körülvevő tájról és a benne kavargó érzelmekről írta, az utolsóban látható, hogy egy ember hogyan jósolja meg a saját halálát, és miképp veszik ki egy emberből az élni akarás utáni remény.
Radnóti Miklós: Razglednica (4.)
Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. - Így végzed hát te is, -
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. -
Der springt noch auf, - hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.
Szentkirályszabadja, 1944. október 31.
Tóth Péter Lóránt Radnóti Miklós életútját és üzenetét mutatta be VeszprémbenFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Az előadás minden jelenlévőt mélyen megérintett; a diákok és pedagógusok visszafojtott lélegzettel hallgatták a tanulságos történeteket, és sokan más emberként hagyták el a termet.
Tóth Péter Lóránt Radnóti Miklós és az emberi felelősség üzenetéről beszélt Veszprémben
A versvándor azt is hozzátette előadása végén, hogy ilyen züllött, vészterhes időkben ne azok az emberek legyünk, akik felteszik a kezüket és nem csinálnak semmit, és ne is azok, akik a közösségi médiában/televíziók képernyőjén látnak mindent, így mindenről van véleményük, hanem legyünk azok az emberek, akik tenni is mernek. Ha van olyan társunk, akinek a családja küzd a megélhetésért, ne féljünk segítő kezet nyújtani, akár egy plusz odacsomagolt szendviccsel vagy egy kis pénzzel. Ha az osztályunkban zaklatnak valakit, akkor mi ne álljunk be 11.-nek, hanem legyünk azok, akik mernek szólni és kiállni másokért.
Az esemény nemcsak a költészet iránti érdeklődést ébresztette fel, hanem a közösség és az emberi felelősségvállalás fontosságára is rámutatott.