Radnóti nyomában: verszarándoklat és irodalmi előadások a Bakony szívében

A program szeptember 14-én indul Szentkirályszabadjáról, ahol a résztvevők rövid találkozót tartanak a település polgármester-asszonyával a falu határában álló fakeresztnél. Innen indul a 6,5 kilométeres gyaloglás Veszprém felé, ahol az éjszakát a Péter Pál Panzió biztosítja. A második nap, szeptember 15., a költészet jegyében kezdődik: reggel 9 órakor a „Lélek vagyok. Élni szeretnék!” című előadást hallgathatják meg a város középiskolásai az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, amely Radnóti Miklós életét és tragikus sorsát mutatja be.

Radnóti Miklósra hív emlékezni Tóth Péter Lóránt, a versvándor

Fotó: Gulyás Sándor-Archív / Forrás: Baon

A nap folyamán a résztvevők gyalogosan haladnak Veszprémtől Kádártáig és Gyulafirátótra, ahol a diákok kísérik őket a falu határáig, majd folytatják útjukat Eplényen és Olaszfaluig. Délután a zirci Békefi Antal Városi Könyvtárban a „Vasútállomás” című előadás következik, amely József Attila Istent kereső történetét dolgozza fel. Este a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban tartott „Radnóti nyomában” program zárja a napot, majd a résztvevők a kollégiumban töltik az éjszakát, összesen 21,5 kilométer megtételével.