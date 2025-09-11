szeptember 11., csütörtök

Radnóti nyomában: verszarándoklat és irodalmi előadások a Bakony szívében

Szeptember közepén újra életre kel Radnóti Miklós és József Attila öröksége a veszprémi és zirci tájakon, amikor Tóth Péter Lóránt, a versvándor, a Radnóti Irodalmi Zarándokút részeként vezeti az érdeklődőket egy izgalmas, háromnapos irodalmi túrára. Az út a költészet és a természet találkozása, ahol a gyaloglás nemcsak fizikai kihívás, hanem lelki kaland is: minden lépés a magyar irodalom nagy alakjainak életébe enged betekintést.

Titzl Vivien

A program szeptember 14-én indul Szentkirályszabadjáról, ahol a résztvevők rövid találkozót tartanak a település polgármester-asszonyával a falu határában álló fakeresztnél. Innen indul a 6,5 kilométeres gyaloglás Veszprém felé, ahol az éjszakát a Péter Pál Panzió biztosítja. A második nap, szeptember 15., a költészet jegyében kezdődik: reggel 9 órakor a „Lélek vagyok. Élni szeretnék!” című előadást hallgathatják meg a város középiskolásai az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, amely Radnóti Miklós életét és tragikus sorsát mutatja be. 

Radnóti Miklós tragikus útja: Tóth Péter Lóránt, a versvándor, a Radnóti Irodalmi Zarándokútja
Radnóti Miklósra hív emlékezni Tóth Péter Lóránt, a versvándor
Fotó: Gulyás Sándor-Archív / Forrás: Baon

A nap folyamán a résztvevők gyalogosan haladnak Veszprémtől Kádártáig és Gyulafirátótra, ahol a diákok kísérik őket a falu határáig, majd folytatják útjukat Eplényen és Olaszfaluig. Délután a zirci Békefi Antal Városi Könyvtárban a „Vasútállomás” című előadás következik, amely József Attila Istent kereső történetét dolgozza fel. Este a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban tartott „Radnóti nyomában” program zárja a napot, majd a résztvevők a kollégiumban töltik az éjszakát, összesen 21,5 kilométer megtételével.

Radnóti Miklós tragikus életútja

Szeptember 16-án a túra harmadik napja következik, amely ismét a „Lélek vagyok. Élni szeretnék!” előadással kezdődik a zirci Békefi Antal Városi Könyvtárban az érettségiző diákok számára. Ezt követően a résztvevők gyalogolnak Zircen belül Nagyesztergárig, ahol az Ányos Pál Általános Iskolában hallhatják az előadást, majd Dudar és Bakonyoszlop érintésével Bakonyszentkirályba érnek. Délután a résztvevők a „Vasútállomás” előadást hallgathatják meg a bakonyszentkirályi református templomban, majd a napot 19 órakor a veszprémvarsányi evangélikus-református templomban tartott előadás zárja.

A háromnapos verszarándoklat során a gyaloglás, a költészet és a közösségi élmény ötvöződik: a résztvevők nemcsak Radnóti Miklós és József Attila életébe nyerhetnek betekintést, hanem a veszprémi vármegyei tájak szépségeiben is gyönyörködhetnek. Az esemény mindenki számára nyitott, aki szeretné személyesen megtapasztalni a magyar irodalom és a természet különleges kapcsolatát.

 

