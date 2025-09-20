„Sose halunk meg” – vastaps és színháztörténeti pillanat a Pannon Várszínházban

Az előadás egyik legnagyobb különlegessége az volt, hogy a nézőtéren ott ült Koltai Róbert és Dés László is. Ők ketten a történet megkerülhetetlen alakjai, hiszen Koltai Sose halunk meg című filmje, és Dés zenéje nélkül nem lenne teljes a musical varázsa. Jelenlétük hatalmas érzelmi töltetet adott az estének, és a közönség számára igazi megtiszteltetés volt együtt ünnepelni velük.

A Sose halunk meg musical két főszereplője: Koscsisák András (Gyula) és Szelle Dávid (Imi)

Forrás: pannonvarszinhaz.hu

A musical középpontjában Imi és nagybátyja, Gyuszi bácsi különleges kapcsolata áll. A bohém, szenvedélyes és esendő nagybácsi egy egész korszak szimbólumává válik: a lóversenyek izgalmát, a vásárok zaját, az élet ízeit mutatja meg, miközben a serdülő fiú a szemünk előtt lép a felnőttkor küszöbére. Ez a felnövéstörténet egyszerre vidám és szívszorító, miközben generációkon átívelő üzenetet hordoz.

A Veszprém Pannon Várszínház társulata elementáris erővel vitte színre a darabot. Koscsisák András (Gyula) és Szelle Dávid (Imi) főszereplőként ragyogtak, de nem lehet szó nélkül elmenni a mellékszereplők mellett sem – ők is zseniálisak voltak, minden mozdulatukkal és gesztusukkal hozzátéve a történet varázsához.

Sose halunk meg – vastaps fogadta a Pannon Várszínház musicaljét

Vándorfi László rendezése biztos kézzel egyensúlyozott a film nosztalgikus hangulata és a színház közvetlen ereje között. A dalok és koreográfiák magukkal ragadták a közönséget, a dramaturgia feszes volt, a ritmus lendületes – és mindez együtt teremtette meg azt az atmoszférát, ami miatt a tapsvihar a végén hosszú percekig nem akart alábbhagyni.

És a legjobb hír: aki most lemaradt, az sem marad élmény nélkül. A Sose halunk meg musical a következő hónapokban több alkalommal is látható lesz: 2025. szeptember 19–20., szeptember 21., szeptember 24., október 12. és október 26. Aki át akarja élni a múlt és jelen találkozását, annak kötelező program.

A Pannon Várszínház előadása bizonyította, hogy vannak történetek, amelyek tényleg sosem veszítik el az erejüket. A Sose halunk meg nem pusztán egy musical, hanem egy életigenlő üzenet, amely emlékeztet bennünket arra, hogy amíg a színpadon újra és újra felcsendül a dal, addig mi sem felejtünk: sose halunk meg.