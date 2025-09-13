Szüreti felvonulás Szentgálon – Hagyomány, közösség és jókedv (galéria + videó)

A szüreti felvonulás Szentgálon hosszú múltra tekint vissza. A helyi önkormányzat és a közösség évek óta közösen szervezi meg az eseményt, amelynek célja a szüreti hagyományok felelevenítése, a népi kultúra bemutatása és a közösségi élmények megélése. A faluban ilyenkor minden a szüretről, a vendégszeretetről és a jókedvről szól.

Szüreti felvonulás Szentgálon, amikor a falu apraja-nagyja együtt ünnepel

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szüreti felvonulás Szentgálon: hagyomány és közösségi élmény

A hétvégi programban a lovak és feldíszített fogatok, traktorok kapták a főszerepet, amelyek végigvonultak a település utcáin. A résztvevők és a nézők lelkes tapssal, vidám hangulatban köszöntötték a színes menetet. A fogatokon sokan népviseletben jelentek meg, ami különleges, ünnepi hangulatot kölcsönzött a felvonulásnak. A díszes ruhák, a zeneszó és a jókedv együtt idézte meg a régi idők szüreti mulatságait.

A látogatók számára nemcsak a látvány jelentett élményt, hanem a kísérő programok is. Zenés műsorok, táncos bemutatók és közösségi játékok várták az érdeklődőket. Természetesen a gasztronómia sem maradhatott el: a helyi szervezők finom ételekkel és italokkal kínálták a vendégeket, így mindenki megtalálhatta a kedvére valót, legyen szó hagyományos falusi fogásokról, házi süteményekről vagy éppen a szüreti időszakhoz illő borokról és mustokról.

A szüreti felvonulás igazi közösségi esemény, ahol a szentgáliak és a vendégek egyaránt együtt ünnepelnek. A helyiek vendégszeretete, a barátságos légkör és a sokszínű program minden évben hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők jó élményekkel térjenek haza. Idén is sokan érkeztek a környező településekről, és mindenki megtapasztalhatta azt a közvetlen, családias hangulatot, amely a szüreti ünnep sajátja.

Az eseményen Ovádi Péter országgyűlési képviselő is jelen volt, aki a helyiekkel együtt élvezte a programokat és a szüreti felvonulás különleges hangulatát. Részvétele is jelzi, hogy a rendezvény nemcsak helyi, hanem térségi szinten is fontos közösségi esemény.