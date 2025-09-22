51 perce
Huszárok, betyárok és zászlóforgatók színesítették a Szüreti Napokat Tihanyban (+ galéria)
Vasárnap délután különleges látványosság, a szüreti felvonulás koronázta meg a tihanyi Szüreti Napokat. A menet az Akasztó-dombról indult, és hamar megtöltötte a falu utcáit élettel, zenével és a hagyományok gazdag kavalkádjával. Az esemény igazi időutazásnak bizonyult, hiszen a résztvevők a magyar népi kultúra és a történelmi hagyományőrzés sokszínű világát hozták közel a közönséghez.
A szüreti felvonulás élén huszárok és betyárok vonultak, akik látványos öltözékükkel és büszke tartásukkal azonnal magukra vonták a figyelmet. A Tihanyi Lovasklub tagjai elegáns fogatokkal és parádés lovaikkal tették még ünnepélyesebbé a menetet, miközben a nézők sorai közül egyre gyakrabban hallatszott fel a taps és az elismerő szó. A Pavane Zászlóforgatók látványos bemutatója színes kavalkáddá varázsolta az utcát, zászlóik ritmusos mozdulatokkal, szinte táncot járva szelték a levegőt.
Szüreti felvonulás és hagyományőrző látványosság tette felejthetetlenné a Szüreti Napokat Tihanyban
A menetben a Tihanyi Népzeneoktatás tanárai és diákjai is fontos szerepet kaptak. Muzsikájuk nemcsak a felvonulást kísérte, hanem igazi ünnepi hangulatot teremtett: a hegedűk, citerák és más hangszerek dallamai messze visszhangoztak a tihanyi dombok között. Az apró részletek – a korhű ruhák, a nevető arcok, a szüreti hangulatot idéző kellékek – mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közönség valóban részese lehessen a hagyománynak.
A kisbíró szerepét ezúttal Titz Tibor vállalta magára, aki lendületes és humorral fűszerezett kikiáltásaival vezette a felvonulást. Mondatai nemcsak a menet résztvevőit, hanem a közönséget is bevonták az ünneplésbe, s a jókedv minden sarkon velük tartott.
Szüreti felvonulás vonzotta a tömegeket: lovak, zászlók és népzene színesítették Tihany ünnepétFotók: Nagy Lajos/Napló
A Szüreti Napok Tihanyban így ismét bebizonyította, hogy a hagyományőrzés nem pusztán nosztalgia, hanem közösségépítő erő is. A felvonulás több volt egyszerű látványosságnál: élő bizonyítéka annak, hogy a múlt értékei ma is képesek megmozgatni, szórakoztatni és összehozni az embereket. Aki ott volt, nemcsak egy programot látott, hanem részese lett egy olyan élménynek, amelyre sokáig emlékezni fog.