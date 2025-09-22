Huszárok, betyárok és zászlóforgatók színesítették a Szüreti Napokat Tihanyban (+ galéria)

A szüreti felvonulás élén huszárok és betyárok vonultak, akik látványos öltözékükkel és büszke tartásukkal azonnal magukra vonták a figyelmet. A Tihanyi Lovasklub tagjai elegáns fogatokkal és parádés lovaikkal tették még ünnepélyesebbé a menetet, miközben a nézők sorai közül egyre gyakrabban hallatszott fel a taps és az elismerő szó. A Pavane Zászlóforgatók látványos bemutatója színes kavalkáddá varázsolta az utcát, zászlóik ritmusos mozdulatokkal, szinte táncot járva szelték a levegőt.

Szüreti felvonulás kavalkádja hozta lázba a Szüreti Napok látogatóit Tihanyban

Fotó: Nagy Lajos

A menetben a Tihanyi Népzeneoktatás tanárai és diákjai is fontos szerepet kaptak. Muzsikájuk nemcsak a felvonulást kísérte, hanem igazi ünnepi hangulatot teremtett: a hegedűk, citerák és más hangszerek dallamai messze visszhangoztak a tihanyi dombok között. Az apró részletek – a korhű ruhák, a nevető arcok, a szüreti hangulatot idéző kellékek – mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közönség valóban részese lehessen a hagyománynak.

A kisbíró szerepét ezúttal Titz Tibor vállalta magára, aki lendületes és humorral fűszerezett kikiáltásaival vezette a felvonulást. Mondatai nemcsak a menet résztvevőit, hanem a közönséget is bevonták az ünneplésbe, s a jókedv minden sarkon velük tartott.