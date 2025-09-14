1 órája
Közösség és hagyomány: nyárbúcsúztatót rendeztek a Dózsavárosban (galéria)
Szombat délután igazi közösségi élmény várta a lakókat Dózsavárosban, ahol ismét megrendezték a hagyományos nyárbúcsúztató programot. A rendezvény célja nemcsak az volt, hogy méltóképpen zárják a nyári időszakot, hanem az is, hogy erősítsék Veszprém Dózsaváros városrészének összetartozását, és alkalmat teremtsenek a közös ünneplésre.
A rendezvény hivatalos megnyitóján – amin jelen volt Ovádi Péter országgyűlési képviselő is – köszöntőt mondott Kavalecz Gábor és Halmay Gábor önkormányzati képviselő. Mindketten hangsúlyozták Veszprém Dózsaváros közösségének erejét, a civil szervezetek, egyesületek és baráti körök szerepét abban, hogy a Dózsaváros élő, pezsgő közösség maradjon. Mint elhangzott, a nyárbúcsúztató minden évben jó alkalom arra, hogy a helyiek találkozzanak, beszélgessenek, közösen értékeljék az elmúlt időszak élményeit, és tervezzenek a jövőre nézve.
Veszprém Dózsaváros: Együtt zárjuk a nyarat – hagyomány és összetartozás
A délután egyik legjobban várt pontja a főzőverseny eredményhirdetése volt, amelyben helyi közösségek, baráti társaságok és klubok mérték össze tudásukat. A házias ételek illata betöltötte a környéket, a résztvevők pedig nemcsak a zsűrit, hanem a közönséget is elvarázsolták ínycsiklandó fogásaikkal.
A rendezvény kulturális programokban is bővelkedett: színpadra léptek helyi csoportok, nyugdíjasklubok, valamint fiatal előadók, akik zenével és tánccal színesítették a délutánt. A szervezők gondoskodtak arról is, hogy a legkisebbek számára se legyen unalmas a program, hiszen kézműves-foglalkozások, játékok és közösségi aktivitások is színesítették a kínálatot.
Fotók: Fülöp Ildikó/Napló
A nyárbúcsúztató ugyan szimbolikusan a nyár végét jelzi, de a résztvevők beszédei és a hangulat azt mutatta, hogy a közösség ereje nem évszakhoz kötött. A civil szervezetek, önkéntesek és támogatók munkájának köszönhetően a jövőben is számos program várható Dózsavárosban, amelyek tovább erősítik az összetartozás érzését.
Az esemény a közös vacsorával, esti koncertekkel és baráti beszélgetésekkel zárult, amely méltó lezárása volt egy olyan napnak, amely ismét bebizonyította: Dózsaváros közössége élő, erős, és példát mutat más városrészek számára is.
