Ünnepi hangulat

Közösség és hagyomány: nyárbúcsúztatót rendeztek a Dózsavárosban (galéria)

Címkék#Dózsavárosi nyárbúcsúztató#Dózsavárosi Baráti Kör#Dózsaváros

Szombat délután igazi közösségi élmény várta a lakókat Dózsavárosban, ahol ismét megrendezték a hagyományos nyárbúcsúztató programot. A rendezvény célja nemcsak az volt, hogy méltóképpen zárják a nyári időszakot, hanem az is, hogy erősítsék Veszprém Dózsaváros városrészének összetartozását, és alkalmat teremtsenek a közös ünneplésre.

Titzl Vivien

A rendezvény hivatalos megnyitóján – amin jelen volt Ovádi Péter országgyűlési képviselő is – köszöntőt mondott Kavalecz Gábor és Halmay Gábor önkormányzati képviselő. Mindketten hangsúlyozták Veszprém Dózsaváros közösségének erejét, a civil szervezetek, egyesületek és baráti körök szerepét abban, hogy a Dózsaváros élő, pezsgő közösség maradjon. Mint elhangzott, a nyárbúcsúztató minden évben jó alkalom arra, hogy a helyiek találkozzanak, beszélgessenek, közösen értékeljék az elmúlt időszak élményeit, és tervezzenek a jövőre nézve.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Veszprém Dózsaváros: Együtt zárjuk a nyarat – hagyomány és összetartozás

A délután egyik legjobban várt pontja a főzőverseny eredményhirdetése volt, amelyben helyi közösségek, baráti társaságok és klubok mérték össze tudásukat. A házias ételek illata betöltötte a környéket, a résztvevők pedig nemcsak a zsűrit, hanem a közönséget is elvarázsolták ínycsiklandó fogásaikkal.

A rendezvény kulturális programokban is bővelkedett: színpadra léptek helyi csoportok, nyugdíjasklubok, valamint fiatal előadók, akik zenével és tánccal színesítették a délutánt. A szervezők gondoskodtak arról is, hogy a legkisebbek számára se legyen unalmas a program, hiszen kézműves-foglalkozások, játékok és közösségi aktivitások is színesítették a kínálatot.

Veszprém Dózsaváros: Együtt zárjuk a nyarat – hagyomány és összetartozás

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

A nyárbúcsúztató ugyan szimbolikusan a nyár végét jelzi, de a résztvevők beszédei és a hangulat azt mutatta, hogy a közösség ereje nem évszakhoz kötött. A civil szervezetek, önkéntesek és támogatók munkájának köszönhetően a jövőben is számos program várható Dózsavárosban, amelyek tovább erősítik az összetartozás érzését.

Az esemény a közös vacsorával, esti koncertekkel és baráti beszélgetésekkel zárult, amely méltó lezárása volt egy olyan napnak, amely ismét bebizonyította: Dózsaváros közössége élő, erős, és példát mutat más városrészek számára is.

 

 

