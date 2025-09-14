Közösség és hagyomány: nyárbúcsúztatót rendeztek a Dózsavárosban (galéria)

A rendezvény hivatalos megnyitóján – amin jelen volt Ovádi Péter országgyűlési képviselő is – köszöntőt mondott Kavalecz Gábor és Halmay Gábor önkormányzati képviselő. Mindketten hangsúlyozták Veszprém Dózsaváros közösségének erejét, a civil szervezetek, egyesületek és baráti körök szerepét abban, hogy a Dózsaváros élő, pezsgő közösség maradjon. Mint elhangzott, a nyárbúcsúztató minden évben jó alkalom arra, hogy a helyiek találkozzanak, beszélgessenek, közösen értékeljék az elmúlt időszak élményeit, és tervezzenek a jövőre nézve.

Veszprém Dózsaváros: Ínycsiklandó főzőverseny és baráti összejövetel

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Veszprém Dózsaváros: Együtt zárjuk a nyarat – hagyomány és összetartozás

A délután egyik legjobban várt pontja a főzőverseny eredményhirdetése volt, amelyben helyi közösségek, baráti társaságok és klubok mérték össze tudásukat. A házias ételek illata betöltötte a környéket, a résztvevők pedig nemcsak a zsűrit, hanem a közönséget is elvarázsolták ínycsiklandó fogásaikkal.

A rendezvény kulturális programokban is bővelkedett: színpadra léptek helyi csoportok, nyugdíjasklubok, valamint fiatal előadók, akik zenével és tánccal színesítették a délutánt. A szervezők gondoskodtak arról is, hogy a legkisebbek számára se legyen unalmas a program, hiszen kézműves-foglalkozások, játékok és közösségi aktivitások is színesítették a kínálatot.