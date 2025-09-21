Broadway az Iskola utcában (+ galéria)

A szereplők a globális szórakoztatóipar fellegvárának jellegzetes alakjai. Amit ma Vernon, a slágerszerző kigondol, azt holnap talán az egész világ énekli. Dől a pénz a jogdíjakból, Dunát, pontosabban Hudsont lehetne rekeszteni a csodálókkal – és persze az irigyekkel. Utóbbi sem akkora baj, elvégre még mindig jobb, ha irigylik az embert, mintha sajnálják, nem? Ha ez utóbbira azért nem is szorul rá Vernon, azért ő élete sem csupa móka és kacagás: magányos. Ereje teljében, milliók tekintetének kereszttüzében. Nyilván nincs ezzel egyedül egy olyan világban, ahol a „szerelem” állandósult jelzője az „érdek”.

Veszprémi Petőfi Színház: Kapj el!

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ennek a kissé nehéz, elhasznált levegőjű világnak a levegője keveredik fel, amikor nagy huzatot keltve valósággal belerobban Sonia, a dalszövegíró. A fiatal nő van annyira illemtudó, hogy nem tokostul dönti be az ajtót, de annyira karakán is, hogy nem hagyja magát azon egykönnyen kitessékelni. Csupa izgékony jelenlét. Hevület. Szépség. Az Élet. Ezzel kezdj valamit, Vernon!

Kezd is. Hogy miként, kiderül majd a Veszprémi Petőfi Színház előadásán – csakúgy, mint az, hogy a kicsírázó szerelem (valószínűleg kitalálták már a felvezetésből, hogy ebből az lesz) át tudja-e törni a megkövült hiedelmeket. Meg, ugyebár, Soniának is ki kell terítenie a lapjait, ha tényleg akar valamit. Szóval, fordulatra is számíthat a néző. De a mesélés érdekességét nemcsak a fordulatok és a végkifejlet adják, hanem az előadásmód is. Ez pedig briliáns a Vernont, a nem öreg, csak kissé fásult Broadway-rókát alakító Keller Mártonnak, valamint az őt a mesterséges színezékekkel és édesítőszerekkel addiktívvá tett társtalanság függőségéről lehozni próbáló ciklon, Sonia szerepében látható Hirschl Laurának köszönhetően.