Broadway az Iskola utcában (+ galéria)
A legendás szerzőpáros, Neil Simon és Marvin Hamlisch kamaramusicalje, a Kapj el! igazi New York-i darab. Nem is jöhetne máshonnan. Mégis tökéletesen működik Veszprémben, a Latinovits–Bujtor Játékszínben.
Csupa izgékony jelenlét. Hevület. Szépség. Az Élet.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
A szereplők a globális szórakoztatóipar fellegvárának jellegzetes alakjai. Amit ma Vernon, a slágerszerző kigondol, azt holnap talán az egész világ énekli. Dől a pénz a jogdíjakból, Dunát, pontosabban Hudsont lehetne rekeszteni a csodálókkal – és persze az irigyekkel. Utóbbi sem akkora baj, elvégre még mindig jobb, ha irigylik az embert, mintha sajnálják, nem? Ha ez utóbbira azért nem is szorul rá Vernon, azért ő élete sem csupa móka és kacagás: magányos. Ereje teljében, milliók tekintetének kereszttüzében. Nyilván nincs ezzel egyedül egy olyan világban, ahol a „szerelem” állandósult jelzője az „érdek”.
Ennek a kissé nehéz, elhasznált levegőjű világnak a levegője keveredik fel, amikor nagy huzatot keltve valósággal belerobban Sonia, a dalszövegíró. A fiatal nő van annyira illemtudó, hogy nem tokostul dönti be az ajtót, de annyira karakán is, hogy nem hagyja magát azon egykönnyen kitessékelni. Csupa izgékony jelenlét. Hevület. Szépség. Az Élet. Ezzel kezdj valamit, Vernon!
Kezd is. Hogy miként, kiderül majd a Veszprémi Petőfi Színház előadásán – csakúgy, mint az, hogy a kicsírázó szerelem (valószínűleg kitalálták már a felvezetésből, hogy ebből az lesz) át tudja-e törni a megkövült hiedelmeket. Meg, ugyebár, Soniának is ki kell terítenie a lapjait, ha tényleg akar valamit. Szóval, fordulatra is számíthat a néző. De a mesélés érdekességét nemcsak a fordulatok és a végkifejlet adják, hanem az előadásmód is. Ez pedig briliáns a Vernont, a nem öreg, csak kissé fásult Broadway-rókát alakító Keller Mártonnak, valamint az őt a mesterséges színezékekkel és édesítőszerekkel addiktívvá tett társtalanság függőségéről lehozni próbáló ciklon, Sonia szerepében látható Hirschl Laurának köszönhetően.
Szomor György minden tekintetben eltalált, tökéletesen kiegyensúlyozott rendezésében fontos és különleges szerepet kap Király Béla koreográfus tánckara, amely ezúttal hat fővel képviselteti magát, hiszen a Latinovits–Bujtor Játékszín színpadán nem is férnének el többen. Az intim térben viszont még jobban kijönnek a mozdulatok, a gesztusok, az arckifejezések. Röviden: igazi jutalomjáték ez mindenkinek – és felejthetetlen élmény a nézőnek!
Hankó András sajtóreferens, Veszprémi Petőfi Színház
