október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kultúra

19 perce

Elhunyt Ágh István, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító

Címkék#költészet#Ágh István#művészet

Ágh István 1938. március 24-én született Felsőiszkázon, paraszti családban, eredeti nevén Nagy Istvánként. Bátyja, Nagy László is meghatározó költő-alakja volt a magyar irodalomnak.

Veol.hu

Ágh István pályáját könyvtárosként, majd irodalmi szerkesztőként kezdte, később szabadfoglalkozású íróként tevékenykedett. Az 1965-ben megjelent Szabad-e énekelni című verseskötetével indult útjára, s ezt több mint húsz kötet követte. Művei között ott vannak verseskötetek, mesék, szépprózák, esszék és fordítások – így a költészet és a műfordítás területén egyaránt maradandót alkotott. Alkotói stílusát a valóság és metafizika összefonódása, a hétköznapi és a mitikus viszonyrendszer jellemezte, s ehhez a „peremlét” látószöge párosult.

Ágh István költő Forrás: Youtube-videó
Ágh István költő
Forrás: Youtube-videó

Ág István elismerései és öröksége

Az irodalmi közönség és a szakma is számos díjjal ismerte el munkásságát: József Attila-díj (1969, 1980), Kossuth-díj (1992), Nemzet Művésze (2014) – hogy csak a legjelentősebbeket említsük. 

Tagja volt a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának, valamint a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja is. 
Az életmű, melyben a magyar vidék, a családi múlt és az irodalmi örökség újraértelmezése is megjelenik, generációk számára jelent inspirációt.

Ágh István nem csupán szerző volt – költészete, gondolatai és megszólalásai közösségi és személyes dimenzióban egyaránt élővé tették a magyar irodalmat. Ahogy önmaga fogalmazott, a szó nem csak megjelenítés, hanem közösségi vállalás is – s az életével igazolta mindezt.

Ágh István és Iszkáz

Ágh István 2018-ban, a veszprémi Ünnepi Könyvhéten felidézte, hogy első fontosabb versét a Kortárs című folyóirat közölte 1959-ben, majd hat évvel később jelent meg első verseskötete Szabad-e énekelni? címmel. A többértelmű cím kapcsán elmondta, egyrészt a betlehemezők általa feltett kérdésre is utal, és arra is, lehet-e költészettel, művészettel foglalkozni abban a korban, amelyben „eltüntették a parasztságot”. A paraszti társadalom felszámolását és a téeszesítést egy későbbi regényében, a rendszerváltás után megjelent Rókacsárdában is feldolgozta.

A költő vallott arról is, mit jelent számára szülőfaluja, a Veszprém megyei Iszkáz. 

Ott tanultam meg az anyanyelvem, minden szavam ott van hitelesítve

– fogalmazott. A szerző műveinek többsége Felsőiszkázról indul, és a térséget bemutatva általában oda is tér vissza. Már csak ritkán, évente néhány alkalommal jött vissza ide, például testvére, Nagy László tiszteletére Ajkán szervezett szavalóversenyekre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu