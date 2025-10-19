Elhunyt Ágh István, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító

Ágh István pályáját könyvtárosként, majd irodalmi szerkesztőként kezdte, később szabadfoglalkozású íróként tevékenykedett. Az 1965-ben megjelent Szabad-e énekelni című verseskötetével indult útjára, s ezt több mint húsz kötet követte. Művei között ott vannak verseskötetek, mesék, szépprózák, esszék és fordítások – így a költészet és a műfordítás területén egyaránt maradandót alkotott. Alkotói stílusát a valóság és metafizika összefonódása, a hétköznapi és a mitikus viszonyrendszer jellemezte, s ehhez a „peremlét” látószöge párosult.

Ágh István költő

Forrás: Youtube-videó

Ág István elismerései és öröksége

Az irodalmi közönség és a szakma is számos díjjal ismerte el munkásságát: József Attila-díj (1969, 1980), Kossuth-díj (1992), Nemzet Művésze (2014) – hogy csak a legjelentősebbeket említsük.

Tagja volt a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának, valamint a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja is.

Az életmű, melyben a magyar vidék, a családi múlt és az irodalmi örökség újraértelmezése is megjelenik, generációk számára jelent inspirációt.

Ágh István nem csupán szerző volt – költészete, gondolatai és megszólalásai közösségi és személyes dimenzióban egyaránt élővé tették a magyar irodalmat. Ahogy önmaga fogalmazott, a szó nem csak megjelenítés, hanem közösségi vállalás is – s az életével igazolta mindezt.

Ágh István és Iszkáz

Ágh István 2018-ban, a veszprémi Ünnepi Könyvhéten felidézte, hogy első fontosabb versét a Kortárs című folyóirat közölte 1959-ben, majd hat évvel később jelent meg első verseskötete Szabad-e énekelni? címmel. A többértelmű cím kapcsán elmondta, egyrészt a betlehemezők általa feltett kérdésre is utal, és arra is, lehet-e költészettel, művészettel foglalkozni abban a korban, amelyben „eltüntették a parasztságot”. A paraszti társadalom felszámolását és a téeszesítést egy későbbi regényében, a rendszerváltás után megjelent Rókacsárdában is feldolgozta.

A költő vallott arról is, mit jelent számára szülőfaluja, a Veszprém megyei Iszkáz.

Ott tanultam meg az anyanyelvem, minden szavam ott van hitelesítve

– fogalmazott. A szerző műveinek többsége Felsőiszkázról indul, és a térséget bemutatva általában oda is tér vissza. Már csak ritkán, évente néhány alkalommal jött vissza ide, például testvére, Nagy László tiszteletére Ajkán szervezett szavalóversenyekre.