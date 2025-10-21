október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cseszneki vár

24 perce

A Magas-Bakonyban öt kincsesládát rejtettek el – Mutatjuk a részleteket! (+ videó)

Címkék#Bakony#legenda#törökverő#várnagy#pecsét#kincsesláda#apród#lakat#térkép#cseszneki vár

Történelmi hőstettekben bővelkedik a Bakony őrének múltja, és legendák is kapcsolódnak a középkori erődítmény megmaradt falaihoz. A cseszneki várban most ezekről játékosan tudhat meg többet, sőt, ládikákat találhat meg kincskereső térkép segítségével. 

Rimányi Zita

Új, pecsételős játékot hirdetett a cseszneki vár, öt kincsesláda rejtekhelyét találhatjuk meg a vidám, fejtörőkkel bővített kincskeresés során a Bakony egyik legszebb panorámát nyújtó magaslatán.

Cseszneki vár – Öt kincsesládát rejtettek el a középkori erődítmény falai közt a Bakonyban. Térkép vezet el hozzájuk.
Cseszneki vár – Öt kincsesládát rejtettek el a középkori erődítmény falai közt a Bakonyban. Térkép vezet el hozzájuk.
Fotó: cseszneki vár

Cseszneki vár: kincskeresés ódon kőfalak közt

Lovagokról, lovagiasságról, törökverő várnagyról, apródokról is szó esik a Csesznek fölött magasodó vár pecsételős játéka során. 
Amberger Dániel várkapitány elárulta lapunknak, hogy a kincskeresés feladványai kapcsolódnak a vár történetéhez, és az sem árt, ha ismerjük pár legenda eredetét. A helyszínen látható feliratok segítenek a megfejtés során, de lesznek olyan helyzetek, amikor az eszünkre lesz szükségünk.

Kit ne érdekelne a kincskeresés? A bakonyi látnivalók közt előkelő helyet elfoglaló vár így most még vonzóbbá válthat a turisták, a történelem kedvelői körében.

Pecsételős játék – Hogyan teljesíthetjük a kihívást?

  • A cseszneki vár pénztáránál juthatsz hozzá a vár térképéhez.
  • A túloldalán öt vártörténeti kérdést találsz. 
  • Ezek segítenek minden ládika felfedezésében, a falak közé helyezték ki azokat.
  • A kérdéssor válaszainak segítségével tudod kinyitni a rajtuk található lakatokat. 
  • Mindegyik kincsesláda egyedi pecsétet rejt. 
  • Használd ezeket a térképeden! 
  • Ha mind az öt pecsét lenyomatával rendelkezel, a kasszánál felmutatott térképre – elismerésül a teljesítményedért – megkapod Csesznek várának pecsétjét.
  • Választhatsz egy apródmedált is magadnak, hatféle létezik.

A kincskereső játékot a várkapitány elsősorban családoknak, iskolás és óvodás csoportoknak ajánlja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu