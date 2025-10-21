24 perce
A Magas-Bakonyban öt kincsesládát rejtettek el – Mutatjuk a részleteket! (+ videó)
Történelmi hőstettekben bővelkedik a Bakony őrének múltja, és legendák is kapcsolódnak a középkori erődítmény megmaradt falaihoz. A cseszneki várban most ezekről játékosan tudhat meg többet, sőt, ládikákat találhat meg kincskereső térkép segítségével.
Új, pecsételős játékot hirdetett a cseszneki vár, öt kincsesláda rejtekhelyét találhatjuk meg a vidám, fejtörőkkel bővített kincskeresés során a Bakony egyik legszebb panorámát nyújtó magaslatán.
Cseszneki vár: kincskeresés ódon kőfalak közt
Lovagokról, lovagiasságról, törökverő várnagyról, apródokról is szó esik a Csesznek fölött magasodó vár pecsételős játéka során.
Amberger Dániel várkapitány elárulta lapunknak, hogy a kincskeresés feladványai kapcsolódnak a vár történetéhez, és az sem árt, ha ismerjük pár legenda eredetét. A helyszínen látható feliratok segítenek a megfejtés során, de lesznek olyan helyzetek, amikor az eszünkre lesz szükségünk.
Kit ne érdekelne a kincskeresés? A bakonyi látnivalók közt előkelő helyet elfoglaló vár így most még vonzóbbá válthat a turisták, a történelem kedvelői körében.
Pecsételős játék – Hogyan teljesíthetjük a kihívást?
- A cseszneki vár pénztáránál juthatsz hozzá a vár térképéhez.
- A túloldalán öt vártörténeti kérdést találsz.
- Ezek segítenek minden ládika felfedezésében, a falak közé helyezték ki azokat.
- A kérdéssor válaszainak segítségével tudod kinyitni a rajtuk található lakatokat.
- Mindegyik kincsesláda egyedi pecsétet rejt.
- Használd ezeket a térképeden!
- Ha mind az öt pecsét lenyomatával rendelkezel, a kasszánál felmutatott térképre – elismerésül a teljesítményedért – megkapod Csesznek várának pecsétjét.
- Választhatsz egy apródmedált is magadnak, hatféle létezik.
A kincskereső játékot a várkapitány elsősorban családoknak, iskolás és óvodás csoportoknak ajánlja.
