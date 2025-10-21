A Magas-Bakonyban öt kincsesládát rejtettek el – Mutatjuk a részleteket! (+ videó)

Új, pecsételős játékot hirdetett a cseszneki vár, öt kincsesláda rejtekhelyét találhatjuk meg a vidám, fejtörőkkel bővített kincskeresés során a Bakony egyik legszebb panorámát nyújtó magaslatán.

Cseszneki vár – Öt kincsesládát rejtettek el a középkori erődítmény falai közt a Bakonyban. Térkép vezet el hozzájuk.

Fotó: cseszneki vár

Cseszneki vár: kincskeresés ódon kőfalak közt

Lovagokról, lovagiasságról, törökverő várnagyról, apródokról is szó esik a Csesznek fölött magasodó vár pecsételős játéka során.

Amberger Dániel várkapitány elárulta lapunknak, hogy a kincskeresés feladványai kapcsolódnak a vár történetéhez, és az sem árt, ha ismerjük pár legenda eredetét. A helyszínen látható feliratok segítenek a megfejtés során, de lesznek olyan helyzetek, amikor az eszünkre lesz szükségünk.

Kit ne érdekelne a kincskeresés? A bakonyi látnivalók közt előkelő helyet elfoglaló vár így most még vonzóbbá válthat a turisták, a történelem kedvelői körében.

Pecsételős játék – Hogyan teljesíthetjük a kihívást?

A cseszneki vár pénztáránál juthatsz hozzá a vár térképéhez.

pénztáránál juthatsz hozzá a vár térképéhez. A túloldalán öt vártörténeti kérdést találsz.

Ezek segítenek minden ládika felfedezésében, a falak közé helyezték ki azokat.

A kérdéssor válaszainak segítségével tudod kinyitni a rajtuk található lakatokat.

Mindegyik kincsesláda egyedi pecsétet rejt.

Használd ezeket a térképeden!

Ha mind az öt pecsét lenyomatával rendelkezel, a kasszánál felmutatott térképre – elismerésül a teljesítményedért – megkapod Csesznek várának pecsétjét.

Választhatsz egy apródmedált is magadnak, hatféle létezik.