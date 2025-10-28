A magas-bakonyiak tudják, a legjobb bicskemártás titkát, elárulták a receptjét

A bicskemártás kellemesen pirosas-bordós színű, édeskés mártás. A hozzáadott cukor elveszi a bicske savasságát, a vaníliás cukor, a reszelt citromhéj a kellemes ízt és illatot biztosítja. A csipkebogyó felhasználása így igazán remek, és a krémes állag, ami kissé sűrű, mártásnak épp megfelelő. Meleg ételként szokták fogyasztani, de hidegen is finom.

Csipkebogyó felhasználása – Ne álljunk meg a csipkelekvárnál, bicskemártás készülhet belőle, amit régen a bakonyi svábok gombóccal, krumpligombóccal ettek.

Forrás: olaszfalui önkormányzat

Csipkebogyó felhasználása – Pirosas, bordós, krémes mártás

A hagyományos bakonyi ízek közé tartozik a bicskemártás különleges édessége, sok helyen ismerik, készítik.

Olaszfaluban az itt élt sváb emberek egykor kizárólag krumplis gombóccal fogyasztották főételként, bableves után.

Nemcsak nagyböjtkor, hanem péntekenként sváb katolikus szokás szerint húshagyó napokon került az asztalra. Az ország más területein főtt hús mellé tálalták, de a bakonyi sváb ember gombóccal fogyasztja. S az olaszfalui krumpligombóc a helyben termelt, magas keményítő tartalmú burgonyából készül. A gombócokat főzés után szeletelik és zsírban megpirítják.

Bicskemártás krumpligombóccal – A recept

Hozzávalók 4 főre:

fél liter bicskelekvár,

2 liter víz,

3 dkg zsír,

5 dkg liszt,

8 dkg kristálycukor,

pici só,

1 vaníliás cukor,

fél citrom reszelt héja (opcionális).

Az elkészítés menete

Rántást készítünk, amit felöntünk vízzel, bicskelekvárral,

majd simára keverjük és hozzáadjuk a pici sót, a cukrot, a vaníliás cukrot, a reszelt citromhéjat.

Forrásig folyamatosan kevergetni kell, de ahogy felforrt, el is készült.

Apróra szeletelt krumplis gombóccal tálalhatjuk.

Csipkebogyó felhasználása – Régi immunerősítő

Az Olaszfaluban élő bakonyi svábok katolikus vallásúak voltak, nemcsak böjti időszakba nem fogyasztottak húst, húsos ételeket, hanem a pénteki napokok is húsmentesek voltak. A XX. század elején fontos szerepet játszottak táplálkozásukban a vadon termő növények, gyümölcsök.

A Bakony több falujában, így Olaszfaluban is ősszel, mikor bepirosodott a bicske, a csipkebogyó, az asszonyok kimentek az erdő, a mező szélére, ahol a csipkebokor található, és vonyogó segítségével lehúzták a tüskés ágat, hogy le tudják szedni a bicskét. Otthon elkezdődhetett a feldolgozás. Nemcsak lekvár készült belőle, hanem a gyümölcs szárítását követően tea is. A téli hónapok immunerősítője volt már régen is.