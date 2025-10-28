35 perce
A magas-bakonyiak tudják, a legjobb bicskemártás titkát, elárulták a receptjét
Olaszfalu nemcsak a krumpligombócokról és a falu óriási krumplinyomójáról ismert a legjobb házias, hagyományos ízeket kedvelők körében. Hájas sütije, azaz szilvalekváros hájas süteménye is elnyerte a HÍR-védjegyet és a bakonyi csipkebogyó felhasználása, a bicskemártás krumpligombóccal szintén pályázik rá. Elkértük a receptjét, mert igazi őszi vitaminbomba és káprázatosan szép a színe.
A bicskemártás kellemesen pirosas-bordós színű, édeskés mártás. A hozzáadott cukor elveszi a bicske savasságát, a vaníliás cukor, a reszelt citromhéj a kellemes ízt és illatot biztosítja. A csipkebogyó felhasználása így igazán remek, és a krémes állag, ami kissé sűrű, mártásnak épp megfelelő. Meleg ételként szokták fogyasztani, de hidegen is finom.
Csipkebogyó felhasználása – Pirosas, bordós, krémes mártás
A hagyományos bakonyi ízek közé tartozik a bicskemártás különleges édessége, sok helyen ismerik, készítik.
Olaszfaluban az itt élt sváb emberek egykor kizárólag krumplis gombóccal fogyasztották főételként, bableves után.
Nemcsak nagyböjtkor, hanem péntekenként sváb katolikus szokás szerint húshagyó napokon került az asztalra. Az ország más területein főtt hús mellé tálalták, de a bakonyi sváb ember gombóccal fogyasztja. S az olaszfalui krumpligombóc a helyben termelt, magas keményítő tartalmú burgonyából készül. A gombócokat főzés után szeletelik és zsírban megpirítják.
Bicskemártás krumpligombóccal – A recept
Hozzávalók 4 főre:
- fél liter bicskelekvár,
- 2 liter víz,
- 3 dkg zsír,
- 5 dkg liszt,
- 8 dkg kristálycukor,
- pici só,
- 1 vaníliás cukor,
- fél citrom reszelt héja (opcionális).
Az elkészítés menete
- Rántást készítünk, amit felöntünk vízzel, bicskelekvárral,
- majd simára keverjük és hozzáadjuk a pici sót, a cukrot, a vaníliás cukrot, a reszelt citromhéjat.
- Forrásig folyamatosan kevergetni kell, de ahogy felforrt, el is készült.
- Apróra szeletelt krumplis gombóccal tálalhatjuk.
Csipkebogyó felhasználása – Régi immunerősítő
Az Olaszfaluban élő bakonyi svábok katolikus vallásúak voltak, nemcsak böjti időszakba nem fogyasztottak húst, húsos ételeket, hanem a pénteki napokok is húsmentesek voltak. A XX. század elején fontos szerepet játszottak táplálkozásukban a vadon termő növények, gyümölcsök.
A Bakony több falujában, így Olaszfaluban is ősszel, mikor bepirosodott a bicske, a csipkebogyó, az asszonyok kimentek az erdő, a mező szélére, ahol a csipkebokor található, és vonyogó segítségével lehúzták a tüskés ágat, hogy le tudják szedni a bicskét. Otthon elkezdődhetett a feldolgozás. Nemcsak lekvár készült belőle, hanem a gyümölcs szárítását követően tea is. A téli hónapok immunerősítője volt már régen is.
Vadon termő növények régi sváb és mai konyhákban
A bakonyi emberek fő tápláléka a kenyér, a sertéshús, a burgonya és a káposzta volt. Ezt egészítették ki gyűjtögetéssel. Vadon termő gyümölcsök kerültek a kosaraikba, a kötényeikbe:
- vadalma,
- vadkörte,
- kökény,
- földiszeder
- és bicske.
Azok a családok, akiknek az ideje engedte, nemcsak saját maguknak készítettek bicskelekvárt, hanem eladásra, úgynevezett bicskelevet.
Ma is árulnak a piacokon csipkebogyó velőt, amiből magunknak készíthetünk csipkelekvárt, akár édesítőszerrel, így megúszva a munka aprólékosságát, nehezét. Mert ugye szaporátlan a csipkebogyó szedése a mérete miatt és főzés után át kell passzírozni a sűrítményt, a héj és a magok miatt.
A bicskelevet régen már csak megfőzték, megcukrozták és üvegekben dunsztolták. A hosszadalmas gyűjtés, mosás, főzés, többszöri passzírozás nagyon fáradságos, sok időt vett igénybe, ezt megspórolva lehetett bicskelevet vásárolni.
A Bakonyban élők közül sokan ma is gyűjtik a bicskét, megfőzik lekvárnak, ami aztán a bicskemártás alapja lehet. Vadrózsa, csipkebokor több falu határában bőven található.
Csipkebogyó, csipke, csitkenye
A csipkebogyó a vadrózsa gyógyhatású áltermése, ismert a csipke, hecsedli, csitkenye és a bicske elnevezése is.
Mikor jó a csipkebogyó? Mire jó?
A-, B1-, B2-, K-vitamin található benne és fontos hatóanyaga a C-vitamin. Fokozza a szervezet védekezőképességét, ellenállását a fertőzésekkel, a betegségekkel szemben és az első őszi fagyok idején érik be. Vadon termő bokrokról szedhetünk magunknak, de feldolgozása kissé macerás, aprólékos munkát igényel. Ám mindenképp megéri, az eredmény egy drága kincs, a házipatikában betöltött szerepe miatt és azért, mert a csipkelekvár pompás eledel. Csipkebogyóból ráadásul mártás is készülhet.
Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) Gyűjtemény
A program eredményeként összegyűjtött termékleírások nemzeti kincsként kezelendők. A HÍR gyűjteményben jellegzetesen magyar, illetve különleges regionális élelmiszeripari termékek (zöldségek, gyümölcsök, húsipari termékek, sütőipari termékek, italok, tejtermékek, édesipari, cukrászati és malomipari termékek, fűszerek és száraztészták), továbbá növény- és állatfajták szakmai-történeti leírása található.
Olaszfalu HÍRes ízei:
- olaszfalui krumpligombóc töpörtyűs savanyú káposztával,
- olaszfalui szilvalekváros hájas sütemény, a hájas süti,
- bicskemártás krumpligombóccal.
Az első kettő már elnyerte a HÍR-védjegyet, a harmadik is hamarosan megkaphatja. A pályázatokat a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére az Olaszfaluért Kulturális Alapítvány adta be.
HÍR, azaz Hagyományok-Ízek-Régiók a Dunántúlon
A HÍR program dunántúli egyik szellemi központja Magyarpolány, a faluban élők pedig szorosan együttműködnek Városlőd és Olaszfalu lakosaival. Törökné Ringl Krisztina olaszfalui polgármester elmondta, hogy várják további önkormányzatok, településvezetők jelentkezését is. Szívesen segítenek nekik a HÍR-kincseik minősítésszerzésében, ebben a fajta jóízű hagyományőrzésben, amely további értékekkel gyarapíthatja az őseik ételeit nagyra becsülőket.
Olaszfaluban például a rendezvényeken a helyiek közösségi összetartozását erősítik a régi receptek alapján újra és újra elkészülő finomságokkal, s ezeket a turisták is szívesen megkóstolják.
